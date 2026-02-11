熱水爐悲劇｜兒洗澡遇故障漏電觸電　父急救子衝入浴室變雙屍命案

泰國暖武里府（Nonthaburi）發生父子同死悲劇，「兇手」竟然是熱水爐。當地一對同為電器維修工的父子被發現死於浴室內，直至繼子放工回家才發現，由於兩人身上同樣有被電擊灼傷痕迹，調查人員發現浴室內的花灑頭、管線及水龍頭均有電流反應。警方初步調查認為父子同樣死於觸電，相信是兒子在洗澡時觸電，父親急於救人衝進去，結果雙雙慘死。



調查人員用儀器檢查，發現浴場內的花灑、水龍頭及管線等有殘留電流。（網上圖片）

泰國傳媒Thaiger報道，事發於北革府巴革縣（Bang Phut），2月9日晚上8時半，當地警方接報，指有民宅發現一對父子遺體，懷疑死於觸電，該住宅的地下是一間電單車及家電維修店，父子均從事電器維修行業。

子全裸倒在浴室 父倒洗手台下方雙手燒傷

警方到場時，在睡房浴室門口及內部發現該對父子，分別為67歲屋主查猜瓦（Chatchawan）及其22歲兒子楚提潘（Chutipan），其中兒子全裸仰臥在浴室內，右手有被電擊灼傷，其父則臉照下趴在洗手台下方，身穿藍色上衣及黑色長褲，雙手均有灼傷痕迹。法醫科學研究所人員在現場用測電筆檢查，留意到浴室的花灑頭、管線及水龍頭都有電流反應。

父子的住所地下同時是維修電單車及家電的店舖。（網上圖片）

同任電器維修工 繼子放工回家發現父兄慘死

最先發現遺體的是屋主的21歲繼子，他當日傍晚6時回家，至夜上7時，母親致電稱一直聯絡不上父親，叫他入房查看。他一入去聞到異味，驚見父兄雙雙倒在浴室，他指當時兄長應正在洗澡，父親卻倒在旁邊，懷疑是熱水爐漏電令兄長觸電，父親想救人卻出事。繼子見狀馬上關掉全屋的總電源，他曾摸過父兄的身體，已經沒電流，父兄2人都是電器維修工，從未發生過觸電意外。

父親倒在浴室洗手盤下方，雙手均有灼傷痕迹。（網上圖片）

繼子續透露，他早上8時就出門上班，平日早上父親已起床看電視，當天出奇地靜，但他趕上班未有為意。當日他曾致電兄長卻無人接聽，以為對方忙於工作，事發後他心情仍未平復，不想返回案發現場。

警推斷父急於救子衝入浴室同觸電

警方初步調查推斷，案發時兒子在浴室洗澡觸電，任職電器維修工的父親聽到聲響後急於衝入去搶救，結果同樣觸電喪命。案件仍在進一步調查，父子遺體交由法醫驗屍。