清邁民宿出租數天慘變垃圾崗　東主崩潰：點做？　網民建議咁處理

出外旅遊也要保持公德心。有民宿東主在網上發文大呻遇到西客的不快經歷﹐他租出位於泰國清邁的民宿予中國旅客，幾天後收回時卻「呆咗」，房間連浴室地上全都是垃圾，有用過的膠水樽、吃剩的杯麵，可是垃圾桶卻是未滿的，風筒掉在地上的垃圾旁邊，情況慘不忍睹，於是在網上公審洩忿，「我收的只是基本正常清潔費用啊，客人也請你為自己健康著想，企理少少就得」。



不少網民都鬧離譜，「當地下係垃圾桶」、「大癲，有時真係理解唔到點解可以住成咁樣」。



樓主出租數天後回來奸收回單位，驚見滿地垃圾。（Threads@rebecho）

風筒隨意丟在地上。（Threads@rebecho）

桌上及地上有不少飲品空樽及空罐。（Threads@rebecho）

房間慘變垃圾崗。（Threads@rebecho）

民宿東主見房間變垃圾崗崩潰求助

「你係我，你會點？」有民宿東主在Threads上發文發相，指將位於清邁的民宿租出數天後，收回房間時崩潰「我真係呆咗」。他發現床底有飲用完的膠樽、吃剩的杯麵，馬桶上有「噴射式痕跡」，「太嘔心了，地板是黏黏的」。

浴室情況一樣慘烈。（Threads@rebecho）

廁所則有多個用完的廁紙筒、膠布等垃圾。（Threads@rebecho）

房間遍佈垃圾 風筒丟地上

從相片可見，房間的桌椅、床底及浴室均遍佈垃圾，有大量食物包裝、膠樽膠袋、吃過的杯麵；浴室則有多個用完的廁紙筒、膠布，連風筒用完都隨意丟在地上。讓樓主崩潰，「住幾個晚上，睡在垃圾堆旁邊都不會舒服吧？客人也請你為自己健康著想，企理少少就得」，他還問其他民宿主人面對這情況會如何處理。

床底也有垃圾。（Threads@rebecho）

不少網民也留言，「幾XK喎！」、「真係痴筋！點解佢哋成日可以住到咁！勁嘔心」、「當地下係垃圾桶」、「我以前做B&B嗰陣試過，有個紙箱裝住啲5日以嚟用過無沖走嘅廁紙，當然半個杯麵是一定有的」。

網民建議：扣佢按金

有網民建議「如果係through Airbnb，report然後收清潔費」、「要信用卡扣佢按金」、「租給他們真的要先收押金」。