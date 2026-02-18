不滿看電影討論劇情！台男潑水淋觀眾　被控「強暴侮辱」裁決曝光

看電影時理應保持安靜，切勿騷擾其他觀眾！台灣桃園1名男子前往看電影時，聽到坐在後排座位的觀眾和同行友人討論劇情，音量稍大，雙方繼而發生口角。躁男一氣之下就地取材，拿起礦泉水潑向對方，事後被控「強暴侮辱」罪。法官經審理後，認為被告行為並非針對對方社會名譽或名譽人格進行攻擊，最終裁定無罪。



蕭姓男子和朋友前往桃園1間電影院觀賞電影，不滿後方座位的觀眾和同行友人稍微大聲討論劇情，雙方隨即爆發口角。（AI生成圖片）

男子拿起礦泉水潑向對方

台媒於今年2月報道，案發2024年11月，蕭姓男子和朋友前往桃園1間電影院觀賞電影，不滿後方座位的觀眾和同行友人稍微大聲討論劇情，雙方隨即爆發口角，聲量反而更大。蕭男憤怒下拿起礦泉水向該名觀眾潑過去，導致對方衣褲遭到潑濕，事件驚動警方，檢察官認為蕭男行為涉嫌觸犯《刑法》第309條第2項「強暴侮辱」罪，因而依法起訴。

蕭男取起礦泉水向該名觀眾潑過去，導致對方衣褲遭到潑濕。（AI生成圖片）

以為討論劇情不會吵到其他人

案件在桃園地院進行審理，被告承認潑水，卻否認構成強暴侮辱罪，受害人表示，當時電影音效大聲，加上同一排座位沒有其他觀眾，所以就和友人討論劇情，以為不會吵到其他人，結果被告轉頭要求他們安靜，友人已經立即道歉，被告卻站起來，取水怒盯他們，自己才說出「你的態度可以好一點嗎？」、「那你可以報警啊」等，然後遭到被告潑水。

法官裁定被告無罪

法官指出，被告行為屬於負面，但他潑灑礦泉水，並非排泄物等容易造成骯髒的液體，加上案發當時四周只有他們4人，現場環境昏暗，距離較遠的觀眾難以迅速察覺其口角，被告沒有持續謾罵，並非直接針對原告的社會名譽或人格予以恣意攻擊，對其造成的冒犯和影響程度輕微，未能構成「強暴侮辱」罪行元素，最終裁定被告無罪，全案仍可上訴。

（綜合）