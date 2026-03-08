悲！女子遭7男持刀輪姦　男友被迫觀看全程崩潰　後續更慘惹公憤

人神共憤！印度1名28歲女子與男朋友外出時，遭到至少7名持刀男子抓住，並在男朋友面前輪流性侵了她。而7名男子輪姦她後，竟然還要求她做1事更賤格。女子事後報警，事件引起當地社會公憤，警方立案調查，已拘捕2名疑犯，正追捕餘下疑犯。



印度1名28歲女子與男朋友外出時，遭到至少7名持刀男子抓住，並在男朋友面前輪流性侵了她。（示意圖／Shutterstock）

綜合印度媒體報道，事發2月19日，1名28歲女子與男友駕車外出，駛到阿薩姆邦卡查爾區錫爾查爾附近公路時，突然有一群男子駕車駛近他們。

印度女子遭7男挾持 男朋友面對持刀輪姦

據報道，這群男子持刀，有至少7人。他們先問女子與男朋友行程，然後突然抓住女子並壓制男朋友，更在男朋友面前逐一強姦了她。

輪姦後噩夢仍未結束。（示意圖／Shutterstock）

輪姦完後續更慘

然而輪姦後噩夢仍未結束，這群男子竟強迫女子向其中1名男子轉賬10,000 盧比（約826港元）。

警拘2男 全力搜捕其餘疑犯

女子事後報警，指認出2名疑犯，分別是25歲男子尼洛特帕爾（Nilotpal Das）和27歲男子蘇博爾（Subol Das），均是附近居民，2人已於2月22日被捕。警方依「輪姦」、「以死亡威脅勒索」、「搶劫」、「刑事恐嚇」、「侮辱婦女貞操」等罪立案調查，正全力追捕其餘疑犯。

警方正全力追捕其餘疑犯。（Hindustan Times）圖片)

事件引起社會公憤。但據報道，警方起初對事件保持沉默，直至有記者遭被捕男子親屬襲擊，才令事件引起更廣泛關注。警方呼籲市民，調查期間要保持克制。