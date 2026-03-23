荃灣海濱活春宮？男女疊羅漢「口交式睡姿」瘋傳　網民揭姿勢真相

【不雅行為／活春宮】這睡姿也太誇張了吧！本港社交平台Threads瘋傳多張相片，荃灣西海濱長凳上有1男1女睡姿奇特，女生下身坐在男方頭部，上身及頭部則貼近男方下體位置，上載相片的目擊者形容是「69式（口交式）睡姿」，直呼「小癲」。



相片引來網民熱議，有人笑言「真愛」、「我以為做緊人體煉成」、「如果當年Rose（電影《鐵達尼號》角色）肯咁樣同Jack瞓木板，Jack就唔使死」。也有網民認為2人動作離譜，「毀三觀」、「果然呢個世界都係癲成我睇唔明嘅樣」。



不過亦有網民認真分析女生真正姿勢，只是側身趴在男子胸部至頭部，並非不雅行為。



根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。



本港社交平台Threads瘋傳多張相片，荃灣西海濱長凳上有1男1女睡姿奇特。（資料圖片）

公眾場合要注意行為。有網民於Threads發布2張相片，顯示荃灣西海濱長凳上有1對男女睡在一起，姿勢看似不雅，直呼「咩嘢69式睡姿嚟？小癲」。

荃灣西海濱男女不雅睡姿惹關注 目擊者：小癲

相片見到，當時正值白天，1名穿黑衣短袖上衣、深色短褲男子躺在荃灣西海濱長凳上，穿白色短袖上衣的長髮女子反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置，看似正在睡覺。

男子躺在長凳上，長髮女子反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置。（Threads@l_mikasa_k)

男子躺在長凳上，長髮女子反方向趴坐在男子頭部位置，上半身及頭部則貼近男生下體位置。（Threads@l_mikasa_k)

網民爆笑：真愛

網民看過相片震驚，有人笑言「真愛」、「笑死我了」、「我以為做緊人體煉成」、「筋骨柔軟先做到㗎」、「有對方的味道比較好睡？」、「如果當年Rose（電影《鐵達尼號》角色）肯咁樣同Jack瞓木板，Jack就唔使死」、「土地問題」。

批公眾地方行為不雅離譜

也有網民認為2人動作離譜，「毀三觀」、「大庭廣眾唔好咁啦」、「什麼鬼姿勢？」、「果然呢個世界都係癲成我睇唔明嘅樣」。

不過亦有「眼利」網民發現，指凳旁見到女生疑似穿着喇叭牛仔褲及波鞋，估計女方只是側身趴在男子胸部至頭部，未必涉及性行為。

有網民認為2人動作離譜，也有網民猜測真相，認為2人動作並非不雅。（Threads@l_mikasa_k)

公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

（Threads@l_mikasa_k)