【情緒管理】如何走出生命中的陰霾？　承認、感受情緒是第一步

當一件不快的事件發生，如我們可自然而然地感受整件事，有恰當的情緒體會，情緒是會得到疏解的，這亦會整合為我們人生的經驗（在此我必須強調，體會情緒、感受情緒不等同表達情緒；體會、感受是一種內在體會，表達必須考慮環境和後果。有很多人誤以為感受情緒等同表達情緒，結果造成肆意的發泄）。反之，未經完全感受的情緒，會被壓抑、否認、埋藏、轉移、逃避等，結果造成生命中的陰影部分。

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若我們能誠實地經歷因某件不幸事情所觸發的情緒，去體會它，讓它有機會適當地分享，得到認同，這些情緒是會漸漸消散的；但很可惜，由於以上提及的種種障礙，我們未必意識、承認這些情緒的存在；故此，對這些情緒置之不理，這會變成「死穴」，成為我們情感上的傷口，日後有類似的事件便會觸發這些情緒。

有時日子久了，我們甚至忘記這些情緒出現的原因。這些受傷害的情緒，再深化成生命的圖譜，比方說，我們可能因別人取笑而大發雷霆，假如不去正視這種情緒爆發所帶來的傷害，我們只會要求別人遷就，不許別人再說一些令我們不悅的話；若我們受傷太多，需要別人遷就的地方就更多，結果自己周遭都好像佈滿情緒的地雷，別人與我們相處也要變得小心翼翼，步步為營。

若我們能誠實地經歷因某件不幸事情所觸發的情緒，去體會它，讓它有機會適當地分享，得到認同，這些情緒是會漸漸消散的。（VCG）

當我們誠實地面對因心靈受傷而來的各種情緒，不逃避轉移，不判斷否認，我們便會發現這些情緒的訊息。這些情緒訊息能令我們健康成長。例如傷心難過的訊息，是讓我們意識到某些東西已一去不返，經歷傷心難過後，學會接受現實；若因種種原因令我們沒有深深體會那些傷心難過的感受，即使在頭腦上不住要自己接受也接受不來，唯有在情緒上充分地經歷了，我們才能釋放。

當我們誠實地面對因心靈受傷而來的各種情緒，不逃避轉移，不判斷否認，我們便會發現這些情緒的訊息。（VCG）

沉澱過後，這些情緒上的訊息更會成為生命的智慧。通常每種情緒都附有一個訊息，讓我們明白自己的狀態，例如憤怒可能是代表我們的空間受到侵犯；羞愧可能是代表不能接納自己，覺得自己是個很差勁的人；內疚是表示我們違反了良知，想做一些補償的行為；害怕是表示我們的安全感受到威脅；而哀傷是表示我們需要向某些東西說再見。認識這些情緒的訊息，令我們更清楚明白自己的需要，雖然需要不一定得到滿足，但對自己狀態的認識和承認，是接納現實的必經過程。

以上內容節錄自《情緒傷害的醫治》

作者：黃麗彰

編者：賴百樂、伍詠慈

出版社：突破出版社

沉澱過後，這些情緒上的訊息會成為生命的智慧。（《情緒傷害的醫治》，黃麗彰，突破出版社）

內容提供：若水

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「學習誠實地接觸情緒」​】

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