【情緒管理】拒面對內心感受可影響性格　七種方法助你認識情緒

一個長期對情緒缺乏認識的人，輕則脾氣暴躁，嚴重者會變得自欺欺人，缺乏真誠，最後甚至變得偽善、人格扭曲等。

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其實透過接觸情緒，是一個讓我們真誠地認識自己的渠道。例如內疚，它是良知受到干擾而衍生的情緒，若然沒有內疚，我們連做錯事都不自知；又例如恐懼，它是讓我們感到安全受到威脅，再深一層來說，它是令我們知道自己的限制，自覺有限才覺悟自己渺小。

究竟要怎樣才能真誠地接觸情緒？近來香港流行很多心理治療的方法，例如內觀法（Mindfulness）、靜坐、催眠、身心放鬆等，其中有些提醒是很有幫助的：

其實透過接觸情緒，是一個讓我們真誠地認識自己的渠道。（Lesly Juarez/Unsplash）

一、開放（Non-judging）

很多時候，批評令我們想改變和控制自己的情緒，只要對自己的感受予以不偏不倚的態度去接受，我們便能如實地察覺自己的內在經驗。

一、開放（Non-judging）。（Sharon McCutcheon/Unsplash）

二、耐性（Patience）

耐性是一種智慧，有耐性的人，會明白萬物皆有時，欲速則不達，我們要對自己培養這份耐性。

二、耐性（Patience）。（Austin Neill/Unsplash）

三、初心（Beginner's Mind）

活在此時此刻，我們以「初心」的眼光來看周遭的一切，因為每刻經驗都是獨特的，蘊含生命本身的無限生機，如此我們會在平凡中看見不平凡。

三、初心（Beginner's Mind）。（Jukan Tateisi/Unsplash）

↓↓↓↓↓【編按：按圖放大看第四至第七種方法】↓↓↓↓↓

情緒是上帝造人給予的上佳禮物，透過情緒，我們可以誠實地面對自己、認清自己的本相。可惜由於種種文化對情緒的誤解、自我的否定、對事情的偏執等等，令我們拒絕接觸情緒。其實，當我們以開放的心靈接觸自己的內心經驗和情感，不但可以完全感受情緒，釋放這些經驗，亦可整合成人生的智慧。

以上內容節錄自《情緒傷害的醫治》

作者：黃麗彰

編者：賴百樂、伍詠慈

出版社：突破出版社

（《情緒傷害的醫治》，黃麗彰，突破出版社）

內容提供：若水

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「學習誠實地接觸情緒」​】

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