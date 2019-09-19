【香港腳症狀】雙腳乾癢、生小水泡係中招徵兆？專家教路4招預防

一名張先生因整天在悶熱的環境工作，腳底不僅又悶又濕，甚至奇癢無比，就連腳趾縫或腳底、腳掌邊緣乾裂外，還出現小水泡，雖拿外用藥擦，仍反覆發作，影響日常生活；台灣台中慈濟醫院藥師劉凡瑀指出，張先生屬於合併型的足癬症狀，治療上通常以塗抹抗黴菌藥膏為主，需塗藥二到六周以上，但治療時間仍依患者嚴重程度有所差異。

擺脫香港腳 藥膏塗抹有訣竅

劉凡瑀說，香港腳是頑強、傳染率高的黴菌引起，尤其特別容易滋長在悶濕且溫暖的環境；出現香港腳時，可能會有腳趾型、乾燥角化型、水泡型、潰瘍型等四種臨床特徵，且有時可能合併出現或連續發生。

劉凡瑀藥師進一步解釋，藥膏塗抹時也有訣竅，建議應塗抹於涵蓋病灶外圍兩公分的正常皮膚，且要以按摩方式幫助皮膚有效吸收，擦完藥後須立即用肥皂洗手，避免黴菌傳染，即使看似有改善，仍不可自行停藥，得遵循醫師指示走完整個療程，才能真正避免皮膚黴菌孳生，有效根治香港腳。

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林巧容醫師提醒，出現香港腳時，得先確認自己屬於哪種足癬型態，配合藥師指導正確擦藥，掌握足部衛生四原則，就能儘早擺脫香港腳困擾。

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