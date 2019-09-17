【藥物知識】兒童傷風感冒藥5大類　一文認清藥效及服食年齡

傷風感冒是常見的兒童疾病，每逢轉季，天氣轉變，一不小心便容易染病，尤其小孩子在學校，互相接觸度高，更加容易互相傳染。年幼子女一旦患傷風感冒，不少家長都大為緊張，而兒童傷風感冒藥更是家中必備，但原來兒童傷風感冒也有不同類別，有不同藥效以及注意事項，又或適合不同年紀或不同病徵，家長可以多加留意。

學童一起玩樂，病菌或會透過肢體接觸傳播。（lee_hisu/unsplash）

踏入秋冬，兒童抵抗力較成人弱，季節交替最易染上傷風感冒。傷風又稱「上呼吸道感染」，「上呼吸道」泛指鼻腔、鼻竇、咽頭、喉嚨及聲帶等。上呼吸道受病毒感染以致傷風，而這些病毒經接觸或飛沫傳播。

傷風的病徵包括：

發熱、鼻塞、流鼻涕、咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、食慾不振、難入睡及容易發脾氣，情況或會持續14天。

睡眠不足會使抵抗力變差，患病時須有足夠休息。（peter_oslanec/unsplash）

兒童傷風一般會靠免疫系統自然痊癒，一旦傷風感冒的症狀超過14天或出現其他症狀，例如發高燒、痰中有血、昏睡和呼吸困難，應儘快求診。反之，輕微傷風病患者可安在家中悉心護理。

本港衛生署針對傷風感冒建議了數項護理小貼士：

+ 3 + 2

傷風一般都可以依靠小朋友的免疫系統自然痊癒，症狀都會大約7-10日內慢慢消退。但當情況一直惡化，甚至岀現其他危險症狀，家長需要盡早向專業醫護人員查詢。

至於藥物上的注意事項，可參考「藥劑連線 Pharmacists Connect」的建議：

坊間有林林種種的藥物，提供一般傷風感冒的非處方藥物。（brett_jordan/unsplash）

五大常用的兒童傷風感冒藥物種類：

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1. 止痛退燒藥

適用於初生或以上：Paracetamol（一般低燒時服用）

適用於6個月或以上：Ibuprofen（一般高燒時服用）

注意事項：Ibuprofen需經專業藥劑師處方，患者須飽腹後服用

２. 通鼻塞藥

適用於2歲或以上： Xylometazoline（滴鼻/噴鼻）

適用於6歲或以上：Pseudoephedrine（口服）﹑ Oxymetazoline（滴鼻/噴鼻）

注意事項：滴鼻或噴鼻型通鼻塞藥不應持續使用超過3至5天，否則可能引起「反彈性鼻塞」 （「反彈性鼻塞」指滴鼻或噴鼻型通鼻塞藥使鼻腔血管收縮，持續使用會產生抗藥性。停用後鼻黏膜會愈發腫脹，令鼻塞情況更嚴重。）

3. 滴鼻劑

適用於初生或以上：NaCl (0.9%)

藥劑師指部分滴鼻劑濃度較高並含微量元素，有額外通鼻塞之作用。

注意事項: 初生嬰兒亦可使用

4. 抗組織胺藥（收鼻水）

適用於6歲或以上：Chlorpheniramine（產生睡意）、Cetirizine（產生輕微睡意）、Loratadine（產生輕微睡意）

注意事項： 患青光眼的小童服用前須諮詢家庭醫生

５. 咳嗽藥物

適用於2歲或以上（袪痰）：Ammonium salt、Guaifenesin

適用於2歲或以上（化痰）：Ambroxol、Bromhexine

注意事項: 止咳藥 Pholcodine 不建議6歲以下小童服用；止咳藥 Codeine, Dextromethorphan 一般不建議12歲以下兒童服用

不過如果小朋友遇到以下情況，就應該儘快向醫生求診：

1. 呼吸困難 2. 拒食不肯喝水、有脫水徵象，例如小便量減少或完全沒有尿液、眼眶凹陷、皮膚冰涼、脈搏微弱且速度加快及呼吸急促 3. 昏睡、行為變異 4. 面色蒼白或嘴唇呈紫藍色 5. 其他症狀，例如耳痛、嚴重鼻塞 6. 情況不斷惡化、持續發高燒 (38.5°C)

謹記在沒有醫生指示下，切忌自行為小朋友服用藥物。如有疑問應諮詢家庭醫生或專業藥劑師。

（資料來源：衛生署、藥劑連線）