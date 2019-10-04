【健康飲食】減醣即是不吃澱粉？減醣與生酮飲食大不同！

編按﹕自發現減醣飲食對減肥有顯著效果，不少人隨即仿傚。有40多萬成員的人氣「減醣好好」Facebook社團創立人娜塔，在她的新書教大家如何明智、輕鬆實行減醣飲食。

減醣飲食就是不吃澱粉？

很多人會問：「減醣就是一口澱粉都不吃吧！」首先要特別澄清一下，減醣的方式有非常多種，但跟澱粉攝取量極微的生酮飲食是不同的。

減醣的基本概念是從減少精緻糖及精緻澱粉量開始。精製糖指的是非食物本身含有的天然糖分，是人為煉製的加工糖，像砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、高果糖玉米糖漿等，這類精緻糖沒有營養、空有熱量，攝取後很容易導致血糖飆升，促使胰島素大量分泌。胰島素分泌濃度愈高，脂肪的代謝力就愈差。糖吃多除了容易造成發胖，還易引起蛀牙、成癮、增加老化、造成身體發炎，幾乎沒有任何好處，甚至有人稱糖為「合法毒藥」，所以少碰為妙，遠離它就對了。

精緻澱粉指的是加工去除麩皮、種皮的澱粉製成的食物，像是白米飯、白吐司、米粉、麻糬、麵條、湯圓等，特別容易被人體消化吸收、導致血糖迅速上升，一樣也很容易促使脂肪累積。

不用說，含有精緻糖和精緻澱粉的糕點餅乾，糖分更是驚人。

所以不建議常吃精緻糖多的食物，但含有多種營養素的一些天然糖（如蜂蜜、椰糖）和優質澱粉（如糙米、豆類、玉米、南瓜、馬鈴薯等原型澱粉）是可少量食用的，雖然仍需留意分量，但相較之下適宜多了。

原型澱粉對身體健康好，能幫助肌肉生成及燃脂，尤其運動量大的人，在運動前後需要補充適量醣分作為維持肌肉的能量。

健康的減醣飲食不會要你不吃澱粉，而是推薦你選擇對身體好的來源！不夠好的澱粉也並非永遠不能碰，只要對醣分有基礎了解，清楚明白精緻澱粉徒增肥胖又無營養價值，自然會知道該怎麼拿捏。

代謝力UP減醣好好：體重輕鬆瘦，體脂降10％的升級版技巧。（如何出版社）

以上內容節錄自《代謝力UP減醣好好：體重輕鬆瘦，體脂降10％的升級版技巧》

作者：娜塔

出版社：如何出版社