【醒神貼士】伸懶腰好舒服？　本能反應原來有5大好處

人是鐵打的，床是磁鐵打的，每天早上都得經過各種心理疏導，才能靠著強大的意志力讓自己脫離被窩順利起床。起床是每天的第一道考驗，在這種時候伸個懶腰往往對我們的幫助很大，它不僅讓人感覺自己活過來了，而且還會感覺很爽。

伸個懶腰會覺得舒服及很爽，​這到底是為什麼呢？按圖放大了解▼

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1. 喚醒肌肉

每天叫醒狂丸的是夢（尿）想（意），而叫醒肌肉的就是伸個懶腰了。當我們在睡眠狀態的時候，肌肉也同樣的在停工休息。所以當早上起來伸個懶腰的話，拉伸動作會讓肌肉重新活動，並告訴它們差不多該開工了。

而且在這個過程中，也能夠減輕身體的酸痛感，讓緊繃和僵硬的肌肉放鬆起來，就像坐久了起來活動活動也會感覺舒服很多。

2. 促進血液循環

除了在夢裡演大片，大部分人在睡覺的時候都會保持一定的姿勢，在這種情況下受重力的影響，取決於具體的睡眠姿勢，更多血液會向背部或者某側流動，相應的對其他部位的供給則會減少。

並且在睡眠狀態時血液循環的速度也會慢下來，呼吸和心率趨於平穩，畢竟在心臟猛烈跳動的情況下沒人能睡得著。在醒來之前的那段時間，通常是人個體心率相對來說最低的階段。

而伸懶腰時大多會舉起手臂、頭也會向後仰，這使得血液循環加快，更多的血液流向四肢，特別是供給大腦的血液更充足了，人也就更清醒。雙手離地了，人就沒壓力了，智商又重新佔領了高地了。

伸懶腰時大多會舉起手臂、頭也會向後仰，這使得血液循環加快，更多的血液流向四肢。（joshua yu/Unsplash）

3. 刺激交感神經

在人的脊椎位置分佈著交感神經與副交感神經，它們組成了自主神經系統，大部分器官都受這兩者的支配和調節。不過它們的調節方向往往都是相反的，比如說交感神經能讓瞳孔放大，而副交感神經則可以讓其縮小。

當我們伸懶腰的時候會刺激到交感神經，它負責調動身體的資源來應對環境中的壓力，起床也是其中一種應用場景。

當交感神經開始工作時會釋放一定量的腎上腺激素，讓人感覺到興奮心情愉悅，心率也會隨之加快，相當於給自己打了針雞血。

4. 幫助呼吸

氧氣對人體的作用是不言而喻的，血液中含氧量越高身體新陳代謝則會更好。相反的，如果血氧不足，就出現氣喘、乏力等症狀，整個人變得柔弱起來。

而大腦缺氧的體現就更加明顯，輕微的會思維遲鈍反應變慢，比較嚴重的就是頭痛、頭暈等症狀。

所以在早晨睡得暈乎乎的時候，伸個懶腰伴隨著擴胸運動，胸腔被一定程度的擴大，能夠讓氧氣更順利的進入到人體內部。進完貨才能讓紅血球帶著這些養分分發給身體裡其他已經餓了一晚上的細胞。

5. 打哈欠降溫

有時候當我們伸懶腰時，也會伴隨著一個長長的哈欠。一般人們覺得打哈欠的時候會吸進很多空氣，空氣裡有氧氣，所以能給大腦供氧。

不過，據科學家們研究發現，打哈欠的主要功能是給大腦降溫。實際上，當人體處於一個比較困頓的狀態的時候，大腦的溫度反而相對來說是比較高的。

張大嘴巴打哈欠的時候，冷空氣順著口腔進入肺部，又隨著血液循環來到腦部，差不多就是一套人體版的風冷系統了，給CPU大腦降降溫。

所以說伸懶腰不僅是一種本能的反應，而且好處還不少，既能讓自己清醒起來，感覺還很爽！

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