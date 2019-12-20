【男女不同】女性忍痛不及男性？　男人為何較易死於傳染病？

男性和女性在醫學治療上是否有大分別呢？即使大家患同一種疾病，但女性可能需要與男性不同的療法？ 例如女性的免疫反應比男性更快、更強，但較容易罹患類風濕性關節炎，另外，在感染、腸道功能，以及在疼痛感受，男女也有不同。 《BBC專家為你解答身體大小事》一書中，就提出了醫學治療上男女有別的狀況。

男女有別：性別醫學差異

長期以來，醫學上將女性視為「多了乳房與陰道的男性」，「女性健康」就成了與女性生殖器官有關的領域，直到21世紀初才有證據顯示女性心臟病發作的症狀與男性截然不同，使得老派「比基尼醫學」（將女性醫學視為只與比基尼遮蔽的身體部分有關的論點）的前景受到嚴重威脅。

由心臟研究專家提出的心臟病發作典型症狀：胸部悶痛、手臂刺痛、頭暈，實際上全屬於男性症狀；女性則是出現呼吸短促、疲倦、噁心和顎部或背部疼痛等其他徵兆。然而這些女性症狀（可能是因為女性冠狀動脈不同的阻塞模式所造成）卻不曾出現在研究文獻，也未獲醫師認可，導致不少女性死於心臟病發作。

自20年前開始，出現一連串證據指出男性與女性在生物學上的差異根深蒂固，需要採用不同的診斷與治療方式。例如女性的免疫反應比男性更快、更強（因此男性明顯較容易死於傳染病），但是較容易罹患類風濕性關節炎等自體免疫疾病，且男性與女性在代謝、疼痛體驗以及罹患阿茲海默症的可能性都不一樣。

自20年前開始，出現一連串證據指出男性與女性在生物學上的差異根深蒂固，需要採用不同的診斷與治療方式。（gettyimage/視覺中國）

值得一提的是，生理性別與社會性別雖然意義不同，但其實息息相關。「生理性別」是指男性與女性之間在生物學上的差異，「社會性別」則是社會、環境以及生物學特性塑造而成的個人性格或認同意識。性別醫學包含了這兩種意義，同時考量環境對女性健康的影響，以及她們所能接受的治療方式。

快速了解男女不同之處：（按圖）

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男女有別： 感染

男性荷爾蒙──睪酮（Testosterone）傾向於削弱免疫系統對感染的反應，女性荷爾蒙雌激素則會增加免疫細胞數量並強化反應。常有男人將小感冒誇大成得了流感一樣，或許就是因為男性在對抗感染時特別費力。

常有男人將小感冒誇大成得了流感一樣。 （《對不起，我愛你》劇照）

男女有別： 免疫系統

女性較容易罹患因為免疫系統攻擊自身而造成的疾病，例如狼瘡、類風濕性關節炎和多發性硬化症。自體免疫疾病的患者中，女性大約佔78%。

男女有別： 疼痛

不斷有研究指出，男性與女性對疼痛感受有別。女性對痛覺刺激通常比較敏感，忍受度也較低。外科手術的研究顯示，也許有部分是因為女性皮膚裡的神經受體細胞比較多。

男女有別： 疾病

阿茲海默症的女性患者多於男性，症狀也不相同。女性常出現行為變化和憂鬱，男性則出現肢體障礙和攻擊性。心理疾病的差異如女性躁鬱症患者更容易同時出現躁症與鬱症的「混合型」發作。

男女有別： 腸道功能

女性消化食物與藥物的時間可能是男性的兩倍。女性較容易罹患膽結石和大腸激躁症。此外近期挪威的研究指出，女性吸菸者罹患大腸癌的風險高於男性吸菸者。

《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》，《BBC知識》國際中文版著。（紅樹林出版）

以上內容節錄自《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》。

作者：《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版