【肺癌】小細胞肺癌擴散速度快　骨痛或淋巴有腫瘤或已轉移

肺癌是香港第二常見的癌症，但由於早期病徵不明顯，發現時多數為晚期，因此多年以來一直是本港頭號癌症殺手。當中，小細胞肺癌絕不可少覷，因它的癌細胞體積小，可以快速增長和複製，擴散速度亦較快，令手術或標靶治療均用不上，所以它被視為肺癌中的「少數激進派」！ 小細胞肺癌的治療方法除放射治療和化療外，20年來一直有突破，但近年卻因免疫治療的出現而為患者帶來希望，有效提高無惡化存活率。想對小細胞肺癌的病徵及治療方法有更多了解，不妨參考臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉的意見。 撰文：梁廣泉醫生

煙齡愈長人士，患上肺癌的風險愈高。（資料圖片／吳鍾坤攝）

30至80歲都有機會「中招」

九成的肺癌患者是因吸煙引致，煙齡愈長、每日吸煙的包數愈多，患肺癌風險愈高；即使不吸煙，吸二手煙而患癌機率亦較高。肺癌患者通常以男性居多，研究指出，由30至80多歲都有機會患上，發病年齡中位數約50至60歲不等。

肺癌風險因素（按圖了解）：

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肺癌按其癌細胞大小，主要分為小細胞和非小細胞肺癌兩大類，而小細胞肺癌個案的數字雖然較少，只佔本港肺癌患者的15%，但由於它的擴散速度很快，因此不能輕視。

小細胞肺癌主要分為無擴散(Limited Disease) 及有擴散(Extensive Disease)。前者代表癌細胞只見一片肺葉內，或同時擴散至鄰近的淋巴結；後者代表癌細胞擴散到肺部以外、胸腔其他範圍，以致身體其他部位。

體積細小容易溢出肺部

由於早期肺癌無甚徵狀，除非腫瘤很接近支氣管而出現咳嗽和咳血等，否則很難察覺，至腫瘤通常已擴大，甚至轉移至身體其他地方才被發現。值得留意的是，因為細小的癌細胞容易透過血液或淋巴系統溢出肺部，所以小細胞肺癌往往很早便擴散。

小細胞肺癌擴散後可能出現的徵狀（按圖了解）：

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小細胞肺癌治療方法停滯20年

過去20多年來，相比非小細胞肺癌，小細胞肺癌的治療方法一直停滯不前。由於目前尚未發現小細胞肺癌的主導基因，因此未能如非小細胞一般使用針對性極高的標靶物藥，亦由於小細胞肺癌容易擴散，所以並不適合手術這類局部治療。

傳統上，若癌細胞未開始擴散，會以根治性的放射治療和化療對付，通常效果顯著；然而，若癌症已出現擴散，則以化療為主。但由於小細胞肺癌復發時，癌細胞有一半機會擴散至腦部，故兩者均會加入預防性的全腦放射治療，劑量較治療性治療少一半，副作用較輕微，希望減低癌細胞擴散至腦部的風險。

免疫治療成近年新突破

近年，小細胞肺癌患者有新選擇，患者在接受同步化療及免疫治療，然後持續使用免疫治療，重新激發免疫系統細胞對抗癌細胞。這種新的治療方法對超過6成的患者有效，亦能提高腫瘤縮少的機會，紓緩病徵，並提高無惡化存活率及控制腫瘤時間。另外，它的副作用如疲累、出皮疹等則較化療少，但部分患者仍是有機會出現較嚴重反應，如免疫系統失調引起的肺炎和肝炎等，不過整體而言，患者仍可維持理想的生活質素。

案例：有效減肺積水及肝轉移

不少肺癌患者均為家庭支柱，且正值壯年，就像一位育有一子的56歲爸爸般，他有長期吸煙的習慣，於上年7月開始不斷咳嗽，亦帶有氣喘，求醫後確診小細胞肺癌，更已有肺積水。他在9月開始同步進行化療及免疫治療，完成第一個療程後，肺積水已大幅減少。及後的療程中，作嘔、氣喘等病徵亦已消失，大大改善生活質素。另外，亦有75歲小細胞肺癌男患者在接受化療及免疫治療後，腫瘤顯著縮細，而肺積水及肝轉移的情況亦有所改善。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生（撰文者授權提供）

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