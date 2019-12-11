【肺癌治療】一線治療可考慮第三代EGFR肺癌標靶藥

肺癌病徵不明顯，患者往往受襲而不知，尤其是本港常見的EGFR基因突變型肺癌，患者多為非吸煙的年輕女性，更難察覺病情，因此確診時大多屬於第三、四期。有臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指，患者應把握第一線治療，用治療效果較優的藥物，盡早抑制癌細胞。歐洲腫瘤學學會(European Society for Medical Oncology)於2019年9月的年度會議發表關於「第三代EGFR肺癌標靶藥與標準EGFR肺癌標靶藥用於一線治療」研究報告（下稱研究報告），內容指出第三代EGFR肺癌標靶藥用於一線治療，整體存活期較傳統標靶藥延長了6.8個月，長期控制病情。

EGFR肺癌標靶藥物針對促進生長的「上表皮生長因子」基因異變細胞，專門對抗癌細胞。臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生指：「有八成半肺癌個案屬於非小細胞肺癌，當中大約一半屬EGFR基因變異。傳統只能靠化療和電療，但化療或會影響腸胃細胞、毛囊、造血細胞等；現時多代標靶藥物已面世，主要干擾癌細胞上的生長特定分子，由於對其他細胞的影響較少，所以出現嚴重副作用的機會較低。目前，標靶藥物用於一線已成為晚期患者的標準治療方案。」

第三代標靶藥物用於第一線 治療效果較理想

臨床上，大多數患者使用第一和第二代EGFR標靶藥時會出現T790M抗藥性，但第三代標靶藥物所針對的抑制點與第一代及第二代不同，既可抑制癌細胞生長、針對T790M抗藥性細胞、治療肺癌腦擴散、副作用亦較少。那麼患者病情進展至甚麼地步可開始使用第三代標靶藥物？

梁廣泉醫生解釋，最理想的治療次序是把握「黃金機會」，將最新、療效較好的治療放於第一線治療，以最強力度打擊癌細胞，盡快抑制腫瘤。目前，第三代EGFR肺癌標靶藥已獲本港衞生署批准用於第一線治療，根據最新研究報告內容，第三代標靶藥的整體存活期中位數達38.6個月，較傳統標靶藥延長了6.8個月；無惡化存活期亦較優勝，第三代與傳統標靶藥的無惡化存活期分別是18.9個月和10.2個月。

第三代標靶藥物所針對的抑制點與第一代及第二代不同，既可抑制癌細胞生長、針對T790M抗藥性細胞、治療肺癌腦擴散。

第三代標靶藥物助長期控制病情 提高生活質素

過往，癌症治療給予大眾的印象也是副作用多、患者疲累乏力等。梁廣泉醫生指：「患者的生活質素十分重要，亦是醫生決定治療方案時的一大考慮，治療成效和副作用之間只要達到平衡，便可助患者維持一定生活質素。」即使肺癌患者大多確診時已屆晚期，但第三代標靶藥物為患者帶來副作用較少的長期病情控制，患者自可維持其生活、社交、工作，達致身心靈健康。

患者：第三代標靶藥物作單一一線治療 對抗肺癌及腦擴散

今年40多歲的Flora（化名），今年因氣喘、背痛和頭痛等病徵求醫，經詳細檢查和癌症基因分析後，證實為EGFR基因突變型肺癌，而且癌細胞已擴散至腦部和骨骼，肺部已出現肺積水。由於病情嚴重，醫生認為需要迅速地以有效的藥物，盡早穩定病情，故隨即為她處方第三代EGFR標靶藥物作單一一線治療，Flora服用三個月後，病徵已大為改善，不再喘氣、減輕骨痛。電腦掃瞄亦顯示，腦內腫瘤明顯縮小，副作用不多，只是輕微皮膚乾燥。除了藥物療效理想，令Flora更高興的是她能如常照顧小朋友，珍惜與小朋友相處的時間，享天倫之樂。

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生表示：「標靶藥物用於一線已成為晚期患者的標準治療方案。」

臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生提醒，所有藥物均有不同的成效及副作用，患者應與醫生商討，選擇最合適自己的藥物。

HK-3112 28/11/2019

*資訊由臨床腫瘤科專科梁廣泉醫生提供

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

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