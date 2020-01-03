【骨質疏鬆】維他命D補充劑護骨成效有限？天然護骨可以這樣做……

編按：社會一直存在一種想法就是服用維他命D補充劑能夠有效預防骨折，但根據多項研究指出，這種方法其實是錯的。而下文作者便分享了一些更有效更慳錢的方法，讓大家能真正預防骨折。

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香港骨質疏鬆學會去年曾發表數據指，現時香港每年有9,590個骨質疏鬆新症，涉及的醫療費用高達6.6億，隨着人口老化，到2050年每年骨質疏鬆新症將會升至2.7萬多宗，所需醫療開支更會高達19億，骨質疏鬆造成骨折毫無疑問將會成為更多人注意的公共健康問題，影響着社會與經濟。很多人為了預防骨折，都會服食維他命D補充劑加強吸收鈣，但這又真的有效護骨嗎？

隨着人口老化，到2050年每年骨質疏鬆新症將會升至2.7萬多宗。（資料圖片）

近年已有多個研究已指維他命D補充劑無甚用處，例如去年刊於《刺針》的大型審視報告明言 [1] 維他命D補充劑不論高或低劑量也好，也無法預防食用者減低骨折機會或增加骨骼中的礦物密度，全球各衛生機構可能需要更改現有指引。

上周刊於《美國醫學會雜誌 Network Open》的審視報告[2] 亦再確認類似說法，指單獨服食維他命D補充劑未能預防老人家骨折風險，相反同時服食鈣與維他命D補充劑則有適量 (modest) 的護骨作用，可減少16%髖部骨折風險，其他骨折風險則可減約6% 。

多個研究明言食維他命D補充劑是對預防骨折無用。（unsplash／laurynasm）

長久以來，營養學界都知道鈣與維他命 D 對維持骨骼健康非常重要，但強調是從日常膳食中攝取。就鈣而言，自然是吃多點奶類製品如芝士、乳酪等，但維他命D在其他食物中較為少見，最好的攝取方法是曬太陽與吃三文魚等脂肪較多的魚類。

問題是，超過66%港人每日逗留於室內6-10小時，且絕大部份都怕曬黑，身體難以透過曬太陽製造足夠維他命D [3] 。怕不夠維他命D，可每周至少兩次在上午10時至下午3時在陽光底下露臉、手臂、雙腿位置曬5-30分鐘就可以，不過記住別塗上防曬產品，以免皮膚接觸不到關鍵的紫外線。

怕不夠維他命D，可每周至少兩次在上午10時至下午3時在陽光底下露臉、手臂、雙腿位置曬5-30分鐘。（VCG）

過去醫學界亦建議大家要定期做負重運動幫助維持骨骼密度、增強肌肉力量與改善平衡，有助於降低跌倒的風險。另外，亦應減少過量攝取酒精，以及不要抽煙避免骨質流失。

牛津大學流行病學與公共衛生醫學教授Robert Clarke領導的團隊審視了28份研究，其中11份為觀察性研究，追蹤老人家5–15年內的骨折比率，並發現血液維他命D水平較高的人士較少出現骨折。不過要留意兩者並不一定是因果關係，高血液維他命D水平可能只是其他活動造成的現象，例如這批人可能本身有多點戶外運動，自然有更高的骨骼密度與維他命D含量。

多做戶外運動的人，自然有更高的骨骼密度與維他命D含量。（unsplash／chanderr）

另外17份被團隊審視的報告，11份只測試維他命D補充劑，其餘6份則測試同時服食鈣與維他命D補充劑的骨折情況；全部接受研究的人士均為62–85歲老人家，他們都被追蹤最多5年。整體而言，同時服食鈣與維他命D補充劑的人比服食安慰劑或無服食任何補充劑的人髖部骨折風險減16%，其他骨折風險則可減約6%。

同時服食鈣與維他命D補充劑的人比服食安慰劑或無服食任何補充劑的人髖部骨折風險減16%。（unsplash／simonevdk）

講這麼久，大家最關心還是：到底如何知自己不夠維他命D？當然是要去做個身體檢查喇！如果真的發現有缺乏維他命D，又因其他健康問題不能曬太陽，才考慮服食補充劑吧！

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「再證食維他命 D 補充劑預防骨折無用！」​】

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