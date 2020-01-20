【大寒】養生進補保暖4大原則　 食療湯水健脾防禦風寒

今日（1月20日）大寒，為廿四節氣的最後一個節氣，亦是一年中的最冷時期。正所謂 「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖」，面對季節變化、天氣寒冷、又有時凍有時暖，大家可多注意養生，下強健身體，減少病痛。

大家可從飲食及生活習慣等方面入手調養身體，有以下4大建議：

大寒調養身體4大原則（按圖了解）：

一、應時進補：健脾養肝

踏入大寒，也即是接近春天，進補方式應逐漸減少，有助適應春天「省酸增甘」的飲食特性。中醫師徐澤昌指，大家可進食蜂蜜、大棗等甘味食物，調養脾胃。

另外，香港醫管局的中醫動網站指出，大家應順應季節變化，開始增添一些具有升散性質的食物，例如紫蘇葉、薑、蔥等食物，適當的進食少許辛辣的食物，有助防禦風寒邪氣的侵擾的同時，也為春天的來臨而作好準備。相關文章：【職場健康】春分當心乍暖還寒 中醫師分享食療、保健建議

有健脾功效的湯水，大家也不妨在大寒時節飲用 ，包括「南瓜大蒜湯」，潘仲恆中醫師指可補中益氣，溫中健脾，溫暖脾胃及行氣，惟脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，有宿疾便秘患及糖尿病者也要慎食蜜棗。另外，「五指毛桃淮山粟米湯」亦有健脾補肺功效，適合一家大小飲用。痛風患者忌飲用此湯。

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二、睡前泡腳 ： 軀寒助眠

大寒標誌著春天快將來臨，不過也應注意保暖。香港醫管局的中醫動網站建議，大寒應貫徹冬季養生的原則，入睡前可以熱水浸腳，有助促進腳部血液循環，提升睡眠質素，可預防腳冷和防病保健。通常浸腳水溫在界乎40至50°C為佳，浸至足踝，浸泡時間大概10分鐘，可邊浸，邊加熱水以保持水溫。

另外，註冊中醫師李灼珊表示，腳部是離心臟最遠的地方，血液流動少，所以容易發冷。大家可用熱水浸腳外，也可穿上襪子入眠，不過大家要小心選購舒適、透氣、尺寸合適的襪子。過緊的襪子會令血管受到壓逼，血液循環慢，反而會適得其反。

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三、早睡晚起 避免過度運動

日常生活方面，彭明慧醫師指出，「冬季就相當於一天中的夜晚」，大家應順應冬季晝短夜長的規律，確保有充足的睡眠，以利於陽氣潛藏，陰精積蓄。冬日應避免進行劇烈運動，過度運動，容易令身體變虛，以致沒有足夠的能量，應對春季來臨。大家應按自己體質在冬日做適量的日常運動。

另外，中醫動網站提醒，大家也應適當地減少房事次數，以適應冬季養生「潛藏」的原則，以固護精氣。

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四、大寒防腰寒 ： 補腎按摩

徐澤昌醫師指出，冬天著重補腎，而腳上有不同穴位，包括足底湧泉穴，加以按摩可有助補腎。

加以按摩足底湧泉穴，可有助補腎。（01製圖）

除了足底湧泉穴外，按壓背部的腎俞穴，也可補腎。腎俞穴大約距離命門旁兩隻手指位。命門就是對正肚臍中間，腎俞穴的位置，大約是肚臍後正中，脊骨旁開兩隻手指的位置，便可找到腎俞穴，按壓時可以用手背這兩個關節在背部打圈按壓，按壓約30至50次至局部有點酸軟或發熱。

加以按摩背部的腎俞穴，也可有助補腎。（01製圖）

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（資料來源：中醫動）

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