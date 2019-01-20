【天氣．大寒】寒冬養生兩穴位要「腎」重　冬盡春來進補宜減量

今日（20日）是廿四節氣中最後一個節氣──大寒，顧名思義，是表現天氣寒冷程度的節氣，跟之前的小寒相比，字面上應較為寒冷，是代表一年中天氣寒冷到極點的一天，但現實卻不一定，部分地區的氣候紀錄顯示，大寒因為較近春天，故往往較小寒暖。而在香港，平均氣溫跟小寒差不多，氣溫約16度左右。

過去農民重視不同節氣呈現的氣候變化，以大寒這天為例，民間俗諺流傳：「大寒日怕南風起，當天最忌下雨時」，相傳只要這天吹起北風且天氣變寒冷，來年就會豐收，相反吹南風而天氣暖和，則代表來年作物會歉收；如果下雨，來年天氣就會不正常並影響作物生長。

不過，雖云：「大寒不如小寒冷」，但大寒理論上仍是寒冷，故令人容易生病，仁昌堂中醫診療所主診醫師徐澤昌就提醒，容易出現呼吸系統疾病如咳嗽、感冒、哮喘等，另心腦血管疾病如高血壓也要小心，患心臟病人士更要注意自己的情況。此外，關節如受到風寒入侵，更會出現關節痛，「寒性會侵襲人體的關節，關節痛易發作。關節疼痛的地方要好好保護，在家可就地取材，用風筒調校至溫暖熱度，風力不要太大，用風筒熱力吹關節，吹至關節有輕微和暖就可以。」

徐澤昌中醫師提醒，大寒理論上仍是寒冷，容易出現呼吸系統疾病。

睡前熱水浸腳加薑更有效

徐澤昌醫師更教路，睡前以熱水浸腳，能促進腳部血液循環，提升睡眠質素，並有補腎效果，「在冬天主要是補腎，腳上有不同穴位有強身健體作用，包括足底湧泉穴，按摩它或浸它有補腎效果，浸腳時可加薑、鹽，效果更好。」

另一個可以按摩的穴位是背部的腎俞穴，按壓同樣可以補腎。

另一個可以按摩的穴位是背部的腎俞穴，按壓同樣可以補腎，「腎俞穴大約是命門旁兩隻手指。命門就是對正肚臍中間，大家找腎俞穴的位置大約是肚臍後正中，脊骨旁開兩隻手指的位置，可以找到腎俞穴，按壓時可以用手背這兩個關節在背部打圈按壓，按壓約30至50次至局部有點酸軟或發熱。」

醫管局的中醫動網站就指應適當減少房事次數，以適應冬季養生「潛藏」原則。

減少房事符合「潛藏」原則

香港醫管局的中醫動網站，就提供了一些關於大寒的生活養生妙法，提醒大家應貫徹冬季養生原則，除早睡晚起及輕量運動外，也應適當減少房事次數，以適應冬季養生「潛藏」原則。而順應季節變化，進補量應逐漸減少，並要開始增添一些具有升散性質的食物，及適當進食少許辛辣食物，除有助防禦風寒邪氣侵擾，亦為春天的來臨作好準備。