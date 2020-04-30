《糖尿迫降》克勤、專科醫生守護心腎大激鬥 教你降糖

李克勤唱功勁、球技精大家都知，原來他照顧糖尿病患者都有一手，皆因親友中有糖尿病患者，在世紀疫症時期更要做好照顧者的角色，尤其糖尿病患者是新冠肺炎的高危一族！在《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》節目中，克勤將會聯同三位心、腎、糖尿專科的醫生及兩位星級主持，破天荒以輕鬆生動有趣的直播方式，透過遊戲一較高下比拼糖尿知識，邊玩邊講解大眾需知的控糖要訣，大家更會大放笑彈，作為病友及親人的你切勿錯過。

心臟衰竭是糖尿病友常見的併發症之一。

糖尿病看似事不關己，但萬一患上真係可大可小，甚至會誘發各種併發症。今次《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》節目，大會更特別準備了三個搞笑又好玩的遊戲環節，由醫生及病友組隊進行競賽，真正「笑」談糖尿病知識，「入腦」話咁易，仲會即時回應糖尿病友的疑慮。

遊戲一：糖尿開口中――糖尿病易致百病纏身，想要跟併發症割席，就要做足專科醫生提供有關糖尿病管理的貼士。

遊戲二：守護心腎動起來――糖尿病友常見的併發症包括心臟衰竭及腎病，由專科醫生分享如何應對併發症？同時提醒糖尿病友多做運動，達至強身健體。

遊戲三：糖尿好「估畫」――以畫圖加埋動作去猜估糖尿病的關鍵詞，藉此提醒糖尿病友管理糖尿病的正確方法及如何減低併發症風險。

《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》節目詳情：

日期：5月5日（星期二）

時間：晚上8時30分至9時15分

嘉賓：李克勤、內分泌及糖尿科盧國榮醫生、心臟科謝德新醫生、腎科何繼良醫生

主持：強尼、Shirley沈殷怡

HK 3592 29/04/20