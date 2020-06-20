【對抗癌症】適當補「營」 增加痊癒機會

癌症是主要致命疾病之一，可幸現時有先進藥物、 手術、電療及化療等方法對付癌細胞，但除了各種治療方法之外，癌症患者在確診後，更需要盡快開始補充足夠的營養，幫助維持體重及抵抗力，才能令身體可以好好地完成療程及復元。若出現體重下降或營養不良的情況，可使用針對性的癌症營養補充品，幫助快速改善身體的營養狀況，提高身體戰勝病魔的機會。

癌症患者普遍營養失衡

本港每年有逾三萬人患上癌症，他們常見有營養不良及體重下降的情況，以致很多癌症患者都有營養失衡的情況。

臨床腫瘤科專科醫生施俊健 臨床腫瘤科專科醫生施俊健指出，由於癌細胞代謝過程中會分泌大量有害物質，如促炎性细胞因子，神經傳導物質等，令病人出現食慾不振及體重下降等情況，長期可能導致肌肉及內臟流失蛋白質，導致傷口難癒合，增加細菌感染風險，這情況就是由癌症引起的惡質症（Cachexia），最常見發生在晚期癌症患者身上，尤其是上消化系統癌病個案。同時，癌症治療有時會帶來食慾差及味覺改變等副作用，令營養失衡的問題變得更嚴重。 他強調，如果病人未有攝取足夠的營養，有機會影響體力，致使拖慢治療，甚至因此而要中止治療，可說是「未打先輸」，就算完成療程亦會影響身體康復。因此，病人接受癌症治療期間，攝取適當營養及維持體重是十分重要的。

怕養大腫瘤 寧餓也不吃

事實上，癌症患者如出現體重迅速流失，或胃口大降，應立即諮詢醫生或營養師，採取措施應對，包括改變飲食習慣，甚至選擇針對性及適合的營養補充品，補足身體所需。然而，不少癌症患者也擔心營養太多會「養肥」腫瘤，即使被建議食用營養補充品亦不敢碰。

施醫生稱，坊間有很多傳言影響癌症患者的飲食取態，不時也見到有病人進行斷食或戒吃某些食物，以為對抗癌有幫助，實情卻是妨礙身體吸收營養，癌細胞更加有機可乘。他勸喻癌症患者，應該盡量攝取足夠及合適營養，為身體打好基礎以進行治療，千萬別誤信網上或坊間流言。

適當攝取營養助身體對抗癌症

根據歐洲腸内外營養學會(ESPEN)的食品建議（見附圖），癌症患者的營養食品應具備低醣高能量、高蛋白、含有EPA，以及含有抗氧化維生素等條件，其中有研究指癌細胞不能有效利用脂肪作為能量來源，加上部分患者因病而出現葡萄糖耐受不良，故低醣高能量的食品更能為身體而非腫瘤提供能量，有助改善癌症患者的營養情況。

施醫生表示，對抗癌症是一場硬仗，而身體有足夠的營養，就如士兵在糧草充足的情況下上戰場，自然有較大的勝算，故此若患者發現食慾變差或體重下降，應該立即主動求助，盡快改善營養狀況，維持身體的抗敵能力。

歐洲腸内外營養學會(ESPEN)建議

癌症患者營養食品應

低醣高能量 針對癌細胞不能有效用脂肪作能量來源，為患者而非腫瘤提供能量 高蛋白 維持抵抗力，有助傷口修復，抗衡肌肉流失 EPA 每日提供2克EPA可減少療程引起的副作用，改善免疫能力，改善患者營養狀況及提升生存率 抗氧化維生素 有助傷口癒合，減少感染出現

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