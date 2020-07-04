【肺癌症狀】久咳不癒、變聲、體重降　9個不可忽視的肺癌警號

肺癌（Lung cancer）是個無聲又致命的疾病，根據世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）調查，2012年世界各國因肺癌死亡的人數最多，總計約有159萬人。這數字如此高的原因之一，就是因為肺癌早期非常難以診斷。約有40%的肺癌病患是在病情持續惡化後，才被確診為肺癌，且當中三分之一的患者確診時，已是癌症第三期。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Tizianna Hsieh／Hello醫師

下列是一些你絕不可忽視的肺癌警號（點擊下圖看清！）

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1. 咳嗽怎麼都治不好

每個人都會咳嗽，可能是因為感冒或被食物嗆到。可是，如果感冒好了或已服藥，卻還是一直咳嗽，那你應該要請醫生聽聽肺音或照肺部X光片。

2. 注意咳嗽的類型

慢性咳嗽通常是其他疾病的病症，如胃食道逆流（胃酸倒流）疾病（Gastroesophageal reflux disease，簡稱GERD）、氣喘（Asthma）或花粉熱（Hay fever）。然而，若咳嗽的型態改變，例如從乾咳變成會咳出黏液或血液，那就應該去看醫生。

3. 沒從事劇烈運動也會呼吸急促

如果你經常呼吸急促或呼吸時有哨音，有可能是肺癌的症狀，這可能是因為腫瘤擋住呼吸道，或是肺部周圍的液體變多，擠壓到肺部，以至於呼吸不順暢。偶爾喘不過氣，是再正常不過的事，我們也因此常常忽略這一點。但若你在爬樓梯、搬雜物或以往做起來很輕鬆的正常活動後，會感到無法呼吸，請向醫生尋求協助。

4. 胸痛

雖然在肺部中央生長的腫瘤不會引起疼痛，但發生在肺的邊緣或胸壁的特定肺癌，則有可能引起疼痛。肺癌可能會導致胸部、肩膀或背部疼痛。當肺癌引起胸痛時，有可能是淋巴結腫大或癌細胞轉移至胸壁、胸膜或肋骨所致。

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5. 能聽見自己的喘息聲

當肺收縮、阻塞或發炎時，會發出如同口哨聲的喘鳴音（Wheezing），這可能是許多不同身體狀況的症狀，如過敏（Allergy）和氣喘，請勿忽略它！若呼吸時持續有喘鳴音，請立即就醫，弄清楚怎麼回事，總比自己胡亂猜想來得好。

6. 聲音改變

你的聲音若在感冒後或長時間未使用後，如睡醒後變得沙啞。或是聽到自己的聲音改變，或有人指出你的聲音有變，例如變得低沉、沙啞或刺耳，請找醫生檢查。服藥2週後，沙啞的症狀若沒有好轉，最好再找醫生檢查，因為肺癌腫瘤可能會影響聲帶，進而改變聲音。

7. 體重下降

體重快速下降，從來都不是個好現象。肺癌患者常在短時間內，體重迅速下滑，因為癌細胞正在消耗所有的能量和營養。當你沒有改變飲食習慣和生活方式時，千萬不要忽視體重的變化，因為這可能是您健康狀況變化的線索。

8. 感到骨頭疼痛

晚期肺癌可能會轉移到骨髓，而引起骨頭痛。大多數骨癌（Bone cancer）患者都是老年人，所以他們可能會認為骨痛會隨年齡增長而消失。儘管這並不常見，但肺癌引起的骨痛，通常集中在背部、肩部、手臂或頸部。在你休息時或在夜間，肺癌引起的疼痛往往會加重。疼痛從來都不是個好現象，因此，不要忽視身體任何部位的疼痛，要儘快檢查。

9. 如影隨形的頭痛

肺癌引起的疼痛中，屬頭痛最危險，因為這表示癌症可能已經從肺部，轉移到腦部，這是你絕對不想見到的狀況。在某些情况下，肺癌會引起頭痛，是因為腫瘤壓迫到穿過胸部的神經，這種壓迫會引起頭痛。如果頭痛無法緩解，應立即尋求醫生協助。

還有其他跡象或症狀，可能指出有肺癌，如發燒、極度疲勞、進食或吞嚥困難、食慾不振或身體上有不尋常的腫塊等。讓醫生知道您身體的任何變化，非常重要。如果你有肺癌家族病史或有抽煙的習慣，那你可能需要做一次常規檢查和篩查，早期診斷可以使肺癌的生存率，大大提高。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：久咳不癒、聲音改變 9個不可忽視的肺癌警訊】