【生痱滋】缺鐵咖啡敏感致口瘡？冰敷梳打水漱口5療法唔得要就醫

生痱滋（又稱嘴巴破、口瘡），指的是在牙床上、嘴唇內側或內臉頰長出微小的紅瘡，形式有小型、大型或疱疹狀。偶爾生痱滋不會有大礙，會自行痊癒，並不會留下疤痕，只是會讓人飲食或說話困難、疼痛。 文：Alice Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

生痱滋有多常見？

生痱滋很常見，在女性身上尤是。痱滋可透過減少風險因素來避免發生，請諮詢醫生以獲得更進一步資訊。

生痱滋的症狀

生痱滋的常見症狀為口腔內出現橢圓、圓形的輕微瘡口，通常在1~2周內會自行癒合。若有其他症狀或任何疑慮，請諮詢醫生取得建議。

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- 長出不正常大小的瘡口。

- 嘴巴反覆破洞，舊的瘡口還沒痊癒就長出新的，或是不停在各個部位反覆長瘡。

- 瘡口長時間沒有痊癒，時間長達2周以上。

- 瘡口長到外嘴唇上（唇紅緣）。

- 透過居家療法仍無法控制疼痛。

- 飲食極度困難。

- 生痱滋伴隨不退的高燒。

生痱滋的原因

生痱滋的確切原因不明，可能同時是以下多個原因造成的：

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- 牙醫治療過程中產生的小傷口、過度刷牙、運動事故或被自己咬到。

- 牙膏和漱口水內含有十二烷基硫酸鈉。

- 食物過敏，尤其是朱古力、咖啡、士多啤梨、蛋、堅果、芝士和酸辣食物。

- 飲食缺乏維他命B12、鋅、葉酸、或鐵。

- 對口腔內特定細菌產生過敏反應，如幽門螺旋桿菌。

- 月經期間的荷爾蒙變化。

- 情緒壓力。

- 罹患疾病，例如感染人類免疫缺乏病毒（HIV）、愛滋病（AIDS）、貝賽特氏症（Behcet’s disease）、發炎性腸道疾病（Inflammatory bowel diseases）、乳糜瀉（Celiac disease）。

生痱滋的風險因素

各年齡層的人皆會生痱滋，但青少年、成人和女性特別容易發生。

生痱滋的診斷與治療

本文所提供資訊不能代替醫療建議，請務必尋求專業醫生的診斷與治療。

生痱滋如何診斷？

生痱滋（嘴巴破）醫生用看的就能診斷，只有在部分案例中，例如當痱滋很嚴重且遲遲無法治癒時，才會需要其他檢查，以確認是否有其他健康問題。

痱滋如何治療？

通常只有嚴重疼痛，且始終無法痊癒的瘡口才需要治療。治療痱滋的方法如下：

漱口水：漱口水含有地塞米松（Dexamethasone，商品名：安康錠Ancom），或利多卡因（Lidocaine，商品名：鹽酸利度卡因注射液Lidocaine HCL Injection），都可以緩解疼痛或發炎。

非處方或處方產品： 若嘴巴一破就使用以下產品，可能有助於緩解疼痛和加速癒合：苯佐卡因（Benzocaine，商品名：達德士齒痛水Chytonsui）、氟欣諾能（Fluocinonide，商品名：妥彼信凝膠Torpisin gel）、雙氧水（Hydrogen peroxide，商品名：久仁雙氧水Oxydol solution）。

營養補充品：若缺乏營養素，會需要補充葉酸、維他命B6、維他命B12或鋅。

生痱滋的生活調整與居家療法

以下生活調整與居家療法有助於讓痱滋癒合，若有任何疑慮請諮詢醫生：

- 使用鹽水或小蘇打水（半杯溫開水＋1茶匙小蘇打粉）漱口。 - 每天在瘡口處輕擦幾次少量的含鎂藥膏。 - 避免食用粗糙、酸辣的食物，才不會造成更多刺激和疼痛。 - 冰敷瘡口處，並讓冰塊在上面慢慢融化。 - 輕輕刷牙，並使用軟毛牙刷和無起泡劑的牙膏。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：嘴巴破】