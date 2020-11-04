【煙酒影響心臟】煙草加過量酒精 嚴重影響心臟健康

煙草禍害巨大，相信人人都知，不過除了影響你的肺部，基本上整個身體基能也會受影響，甚至連帶影響心臟，有機會引發心臟病。何遠東作為一名演員，在片場經常吸到二手煙。亦不時要應酬飲酒，煙酒對身體、心臟有重大影響，今次找來心臟專科醫生Dr. Cheung Chi Yeung張志揚，與何遠東談談煙酒對心臟的影響。

看到何遠東不停打乞嚏，原來只是吸到二手煙令鼻敏感發作，身體無恙。不過張醫生作為心臟專科醫生，都向何遠東解釋，煙草的影響，並不簡單。煙草中的一氧化碳會影響氧氣濃度，增加心臟負擔，煙草所含的尼古丁，會增加膽固醇濃度，亦會增加纖維蛋白原的濃度，產生的壞處是令血液容易凝固，破壞血管，有可能導致心臟病。某類心臟病患者，即使做完手術，例如通波仔，如果不戒煙，亦很容易會復發。何遠東自己沒有吸煙習慣，但張醫生亦表示無論一手煙或二手煙，其實當中的傷害並無分別。最好的方法，當然就是遠離有人吸煙的環境，自己亦保持不吸煙習慣。「戒煙以後，沒有了尼古丁和其他有害物質，身體血液循環會得到改善，心臟亦會慢慢修復，如果配合運動，心肺功能亦可以得到改善。」張醫生又提醒大家，加熱煙、電子煙同樣含有害物質，長遠都對身體有影響，不要嘗試。

煙草影響健康，但酒精同樣不可以忽視，何遠東自己都難免有些交際應酬，需要飲兩杯，對心臟影響又大不大？「某些研究指適量酒精可能對心臟有好處，但緊記是適量，如果太大量同樣會影響心臟健康。」因為過量酒精會影響血液內三酸甘油脂的份量，有機會阻塞血管。另外，酒精的熱量亦非常高，飲得太多會導致肥胖，同樣是一個引發心血管病的因素。除了以上影響，太多酒精亦會影響交感神經系統，會導致心跳加速血壓上升，令心臟負荷增加，除了有機會誘發心臟病，甚至有可能引發中風。「那麼到底多少是合適份量？」何遠東也和大家一樣，非常好奇。「一罐啤酒大約等於1個酒精單位，一支紅酒大約7個酒精單位。」張醫生指成年男人每日最多不要超過2個酒精單位，女士每日更加不要超過1個酒精單位。喜歡飲酒嘅各位，要小心留意了。

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*資料由心臟專科醫生Dr. Cheung Chi Yeung張志揚提供

^本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。