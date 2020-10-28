【肥胖影響心臟】常食快餐零食容易三高　患心臟病風險高要留心

過肥對身體有不良影響，相信不用多講，但實質到底有甚麼影響呢？會增加患上心臟病機會，你又知不知道？身型不算苗條的何遠東，面對薯條零食經常抵抗不到誘惑。心臟專科醫生黃煒倫都看不過眼，告訴他要注意心臟健康。

「肥胖與心臟病有密切關係，因為肥胖會增加血液量，從而令心臟負荷增加，令心臟壁增厚，會令收張力和舒張力變差，長遠來說對心臟有不良影響。」黃醫生說完，何遠東自然擔心到不得了，希望知道肥胖的人患心臟病的機率是不是更高，「當然，如果有中央肥胖的人，或者患代謝綜合症，其實心臟的血管或者整體身體的血管，都有一個慢性發炎的徵狀，亦令心血管阻塞的機會增加。」黃東生指肥胖的人比正常身型的人，患心臟病的機會率高兩倍以上。

何遠東對肥胖有點研究，知道肥胖、糖尿病、心臟病三者互有關連，希望知道糖尿病患者，會否有更高機會患上心臟病。「糖尿病患者患心臟病的機率，同樣比平常人高近兩倍，而且他們心臟病發的時間可能會更早。」黃醫生指某幾類通常在老年時發生的病，在糖尿病患者身上都可能已慢慢出現，例如他們可能早已形成嚴重的血管阻塞，所以大家有疑惑最好找醫生做檢查，檢查清楚有沒有三高，或其他未知的糖尿問題。

除了零食小食，食甚麼正餐當然亦非常影響肥胖問題。香港人經常在外用餐，餐廳的飲食通常比較肥膩，多肉少菜，何遠東作為演員，經常只可以食飯盒，對身體有甚麼影響？「大部分快餐鹽分、糖分、脂肪都比較高，長期食用很容易引發三高問題。」不過黃醫生亦當然明白，都市人爭分奪秒，不是每個人都有時候自己煮食，所以他亦給在外飲食人士作出以下的建議。「市面上有供應一些健康餐，就是三低一高，即是低鹽低糖低脂高纖維，給大家選擇。」黃醫生更指出肥胖除了容易患病，甚至有可能影響治療。「嚴重的心臟病阻塞需要做俗稱通波仔的手術，而肥胖會增加手術的風險。」所以大家為了自己健康著想，緊記飲食健康，多做運動，盡量遠離零食快餐了。

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^ 資料由心臟專科醫生黃煒倫提供

^ 本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。