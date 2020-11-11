【遺傳性心臟病】留意家族病史 30歲前後要做檢查

「心臟病會遺傳？」何遠東不是心臟病專家，當心臟專科醫生譚劍明告訴他心臟病有遺傳風險的時候，難免有點驚訝。大家可能飲食健康，不煙不酒，勤做運動，以為就遠離心臟病風險，但如果家族有心臟病史，同樣有風險，大家要留意。

「以冠狀動脈病變為例，如果父親或兄弟在55歲前患上，母親或姐妹在65歲前患上，那麼你患上這個病的機會亦會比平常人高。另外，如果本身患三高或肥胖問題，這些都會增加你患冠狀動脈病變的機會。」除了冠狀動脈病變，還有那類型心臟病屬於遺傳性心臟病？「左心室心肌肥厚，還有一些遺傳性的心臟肌肉病變，還有例如心律失常性右心室肌肉病變，還有一部分心律性毛病，都屬於這個範疇。」

那麼如何得知自己有機會患上遺傳性心臟病呢？Dr. Tam譚醫生表示：「如果發現某些家族成員，在40歲至50歲因心臟病離世，就要注意一下，可能要找專科醫生作檢查，例如會不會血管狹窄、先天性心肌肥厚、心律性毛病等。」何遠東聽到這裡難免有些擔心，立即詢問醫生一個關鍵問題，患先天性心臟病的人，病發率會不會比其他人高？「可能性十分高，一般人來講可以記着321，30歲的時候每3年做一次心臟病檢查，到40歲就每2年做一次，到50歲就要每年做1次。但如果你懷疑自己患遺傳性心臟病，30歲前就要做一個詳細檢查。」

做檢查時候，如何判定一條心臟血管狹窄？只要做一個冠狀動脈造影圖就一清二楚，如果是中度病變，同樣可以使用血流測試、光譜儀檢查、心臟血管超聲波，如果發現真的出現問題，可能就要進行通波仔，甚至安裝支架。聽到這裡，何遠東二話不說立即為自己和家人預訂檢查，擔心自己有遺傳性心臟病的你，可以考慮一下。

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*資料由心臟專科醫生譚劍明提供

^本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。