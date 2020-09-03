大腸癌存活率高達9成　醫生拆解Chadwick年輕病逝原因

Marvel超級英雄電影「黑豹」男主角Chadwick Boseman因大腸癌病逝，年僅43歲。其實根據香港大學李嘉誠醫學院就大腸癌的調查顯示，大腸癌的存活率可以高達超過90%，但為何Chadwick 卻敵不過癌魔?

從年齡角度

香港註冊外科專科醫生伍尚希醫生表示，大腸癌一般常見於年紀較大的人士，即50歲以上人士。Chadwick 年僅43歲死於大腸癌，甚至於四年前即39歲便確診，明顯算是年青確診個案。但這也不算是罕見的個案，因為伍醫生表示即使20、30歲的個案也接觸過。

男士風險較女士高

一舨而言患上大腸癌的男士會多過女士，歐美人士及白皮膚人士相對亞洲人的發病機會較大。但近十年開始，有明顯上升趨勢, 甚至出現外藉白皮膚人與亞洲中國人發病率相若的情況。從過去二十年，香港及中國內地人士可能50個就有1個人患上大腸癌，但近十年其比例已可能升至每20多個就有1個人患上大腸癌。如家族病歷史中有人患上腸癌，其患病率也會較正常人為高。

近十年，本港大腸癌的發病率越來越高。(圖片：Caswell Medical)

從大腸癌存活率角度

其實根據香港大學李嘉誠醫學院就大腸癌的調查顯示，如果是大腸癌第一期，五年的活存率其實是超過90%。即使是第二期都有55-70%的5年存活率。但Chadwick那麼年輕，按理說其五年的活存率不是應該很高嗎？

Chadwick不敵癌魔很可能是錯失了治療黃金時期

伍尚希醫生表示，每個個案的情況也不一樣。絕大部份大腸癌個案被確診時都未踏入第四期。從新聞了解，Chadwick一開始被確診時，已經是第三期的大腸腫瘤病，其後也經過多次手術。然而第三期腫瘤病階段，就算用適當的方法去切除腫瘤及淋巴核，五年的復發率仍有20 – 30%，並且要再次進行復發手術治療。另外在治療期間，也有可能對化療的反應不太理想，因而未能壓抑癌細胞擴散，最終致命。而根據香港大學李嘉誠醫學院就大腸癌的調查顯示，第三期的五年存活率只有25 – 55%, 去到第四期甚至只有8%。因此推斷，Chadwick極有可能是錯失了其治療黃金時期。

醫生建議預防方法 「要對身體健康問題有高度警覺性」

伍醫生表示，早期的大腸癌患者，身體是毫無病徵，甚至是完全沒有異常感覺。一旦發現病徵時，很大可能已經是第二期或第三期。而最常見的病徵，通常都是大便中發現有血。 這種出血並不是指清潔肛門時，觸到皮膚表面而出現的血，而是混雜於大便之中的血。

另外，也要留意大便習慣有否於幾個星期或幾個月內有明顯改變，因為有可能是隨著腫瘤變大而造成腸塞。而原理就像淤塞的水渠，一旦出現腸塞排不出大便，肚因而會愈來愈漲，繼而有機會肚痛，甚至最終不能進食，體重亦明顯下降，更可能因為腫瘤流血至貧血。一旦腸穿了，流血更會引致腹膜炎。

因此要預防大腸癌，最重要是對身體的變化有高度的警覺性。最簡單的方法是要密切注意有沒有血在大便表面，或大便的習慣有沒有異常或失調。

最有效預防方法 主動進行大腸鏡檢查

腸癌某程度上是可預防的，所以現在有不少人即使未到50歲也沒有病徵，亦會主動接受大腸鏡檢查。這樣有助發現腸瘜肉和腺瘤，並即時切除，避免這些腸瘜肉演變成腫瘤，有效地預防大腸癌。

想有效預防大腸癌，就須主動、定期進行檢查。(圖片：Colorectal Practice)

分享20多歲患者確診個案 只是肚瀉及大便習慣改變

伍醫生分享，半年前遇到一個十分年輕的確診個案。患者只是一名20多歲的男士，在一兩個月內重覆進出醫院。其起初只是覺得有些肚瀉及腹部有點不適，之後大便習慣有改變。經多次安排進行電腦掃描，都是發現在升結腸位置有點腫脹情況，起初懷疑是輕微腸發炎。幸而，最後患者亦同意安排做大腸鏡檢查，結果發現是患上第三期升結腸癌。醫生隨即安排進行手術和使用化療藥，以減低復發機會。

由此個案反映出，戰勝大腸癌的成敗關鍵是在於對身體變化的高度警覺性，繼而主動進行大腸鏡檢查。只要定期做大腸癌檢查，便能大大減低患病機會。

伍尚希醫生，香港註冊外科專科醫生。(照片由醫生授權刊登)