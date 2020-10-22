【癌症】胰臟癌個案增患癌人數創新高　癌症最新排名6連冠是？

癌症是香港的頭號殺手，大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌等不同癌症都令人聞之色變。醫管局最新公布2018本地癌症數據顯示，癌症死亡數字排名首三位：肺癌、大腸癌和肝癌，佔所有癌症死亡人數的一半以上。而不同年紀最常見的癌症又有否不同？男性及女性常見的癌症又有哪些差別？

香港10大常見癌症

根據醫院管理局最新癌症統計報告，在2018 年本港癌症新增個案達34,028 宗，創有紀錄以來新高，平均每日有93人確診癌症，較2017按年上升2.9%，與十年前（2008）相比，癌症新症個案上升約38%。

▼醫管局最新公布2018年香港十大常見癌症（按圖了解👇👇👇）

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不同年紀最常見的癌症

癌症個案增加主要是男性胰臟癌和膀胱癌、女性乳腺癌和子宮體癌，及整體甲狀腺癌的數目增加。胰臟癌為2018年整體死亡數字的第5位，外科醫生夏威指出，胰臟癌一旦出現擴散，5年存活率低於5%，因此在死亡數字中排行第5。此外，男性患癌比例較女性為高，不過隨著現時患癌趨勢及本港人口結構的變化，預料三數年內女性患癌的新症數字將會超越男性。而有一半癌症在65歲或以上發病，男性確診癌症的年齡中位數為 68 歲，女性為 62 歲。

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▼醫管局最新公布2018年不同年紀最常見的癌症（按圖了解👇👇👇）

肺癌死亡率最高

在2018年有14,594 人因癌症離世，佔全港整體死亡人數30.7%，導致死亡人數最多的癌症前三名：

男性：肺癌（29.6%）、大腸癌（15.4%）、肝癌（12.8%） 女性：肺癌（21.9%）、大腸癌（16.6%）、乳腺癌（12.4%）

▼醫管局最新公布2018年本地癌症整體死亡數字（按圖了解👇👇👇）

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五大致命癌症的排名幾乎沒有變化，分別是肺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌和胰臟癌。其中胰臟癌和乳腺癌死亡人數的升幅最為明顯，分別增加66.9%及46.8%。因肺癌（+10.2%）致死的人數增幅相對較少。

最多人患的3大癌症

1）大腸癌

大腸癌繼續為男性最多人患的癌症，更連續6年為本地整體發病率最高的癌症。大腸癌的五年相對存活率為58%。第一期及第二期的相對存活率甚高，分別為96%及87%。第四期則跌至9.3%。

▼大腸癌常見病徵（按圖了解👇👇👇）

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2）肺癌

肺癌連續6年為本地癌症整體發病率第2位，於2018年是癌症死亡率的第一位。如你發現久咳不癒、痰中帶血又易氣喘便要就醫，可能是肺癌的徵兆。

▼肺癌有咩症狀？存活率有幾高？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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3）乳腺癌

乳腺癌仍然是女性最主要的癌症。2018年女性乳腺癌新症個案持續上升，較去年增加5.6%。過去十年間，女性五大常見癌症中以乳腺癌新症數目增幅最大，上升77%。

第一期女性乳腺癌的五年相對存活率達99%，意味著她們存活超過5年的比例與一般女性近乎無異。第四期乳腺癌的五年相對存活率為30%。

▼乳癌必知5件事（按圖了解👇👇👇）

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▼同時加映：癌症的致命率高，若能及早發現，可增加治癒機會。你有否想過嗆到、腰痠骨痛、鼻塞及皮膚泛黃等「小事」，可能是患癌徵兆？（按圖了解👇👇👇）

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