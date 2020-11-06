肥媽丈夫肺炎併發症病逝　醫生提醒每分鐘呼吸超過一定次數要警覺

肥媽葡籍丈夫Rick突發病逝，有傳媒指Rick曾於三年前罹患肺腺癌末期，今年八月又因肺炎及血管閉塞入院。人疑惑到底哪個才是導致死亡的主因，到底三種疾病之間又有何關聯？

香港註冊呼吸系統科專科醫生陳焯雄表示，第四期肺癌的存活率要視乎肺癌的細胞類型，如果是常見的非小細胞型肺癌，五年存活率為6%，存活中位數時間由2.5個月到5.3個月。

如果按這說法，Rick肺腺癌末期仍可存活3年已經十分理想。

肺炎變肺癌？或是肺癌變肺炎？

陳醫生表示，反覆肺炎可以影響肺部疤痕的組織，增加患上癌症的機會。另外，肺癌患者的抵抗力，會因癌症本身或者癌症治療令到免疫系統降低而患上肺炎。出現肺炎時，可能令到身體的血液比較容易出現血栓的情況，從而導致血管閉塞。

肺癌示意圖（圖片：rodosreport）

留意癥狀 小心肺炎埋身

陳醫生指出，患上肺炎的病人可能會有咳嗽、有痰、發燒、胸口痛等癥狀。大概80%的肺炎個案會出現發燒的病癥，在長者身上則不太明顯。但每分鐘呼吸次數一般多過24，脈搏會比較快速。

另外，如果肺部的發炎地方比較接近其他器官，可以引起腹部疼痛或者背痛，更會引致一些腸胃徵象，如：嘔吐、肚瀉，甚至可能導致神志不清。

肺部檢查視乎風險高低

醫生會因應病人的情況決定檢查方法，去衡量肺炎或肺癌的風險。

至於特別是針對肺癌的檢查，如果病人的風險較低，例如：沒有家人曾患上肺癌，醫生會選擇照肺部的X光片。但如果有一個或以上家人患上肺癌，醫生就可能會決定用低劑量輻射的電腦掃描去篩查肺癌。

肺部X光片。（圖片：hellorf）

預防肺炎 由日常習慣入手

陳醫生分享，預防肺炎最簡單的方法就是保持健康的生活，例如：充足睡眠、均衡的飲食、樂觀的心情等。平日更可以外出吸收充足的太陽，保證身體有足夠的維他命D。

同時，要定時做身體檢查，去監測是否有高風險的因素，例如：糖尿病。另外，亦可以考慮注射季節性流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗去增強身體的抵抗力。

注射疫苗以增加抵抗力。（圖片：ArekSocha/Pixabay）

肺癌治療新技術

肺癌治療有嶄新的標靶療程及免疫療法，相比起傳統的治療，副作用較少，亦容易為病人接受，包括長者。