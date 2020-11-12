旅遊氣泡｜新加坡旅遊氣泡檢測過3關費用2千有找！申請流程13須知

旅遊氣泡首班專屬航機於本月22日啟航，政府宣布與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」在推行初期每日有一班航班來往兩地。新冠疫情下，出行受限制，不少人都希望能盡快旅遊，不過「旅遊氣泡」是如何運作？有什麼申請條件？每日有多少限額？

旅遊氣泡首班專屬航機於本月22日啟航，政府宣布與新加坡建立的「航空旅遊氣泡」。（HK01圖片）

旅遊氣泡是什麼？

旅遊氣泡是指和其他國家有限制地恢復旅客往來的計劃，氣泡內通過檢測的旅客毋須隔離檢疫。雖然旅遊氣泡現在只適用於往來新加坡，但仍吸引不少久沒出遊的香港人，但每日有多少班專屬航機？出發前有什麼需要準備？收費多少？病毒檢測要做多少次？

▼ 旅遊氣泡申請往返香港、新加坡的須知（按圖 👇👇👇）：

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1）旅遊氣泡申請資格？

任何人士不論國籍，如在過去14天沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區，並在出發前於認可檢測機構取得冠狀病毒核酸檢測的有效陰性結果，及符合一般的簽證及入境規定，即可乘搭航空旅遊氣泡的專屬航班前往新加坡，並獲豁免隔離。

2）旅遊氣泡專屬航班每日有多少班？

旅遊氣泡開始推行的首15 天內（即2020年11月22日至12月6日），由香港前往新加坡的專屬航班數目和由新加坡前往香港的專屬航班數目分別為每天一班，而每班專屬航班上的乘客數目將不多於 200 人（不包括機組人員）。

實施安排的第16 日（即2020年12月7日）起，除非有另行安排，由香港前往新加坡的專屬航班數目和由新加坡前往香港的專屬航班數目均會增加至每天兩班，而每班專機上的乘客數目則維持不多於 200 人。

3）旅遊氣泡專屬航班如何購票？

旅遊氣泡專屬航班目前由國泰航空和新加坡航空營運，詳情及購票安排請瀏覽有關航空公司網頁。

▼ 同場加映：飛機機艙是其中一個含菌量最高的地方，加上會接觸來自世界各地的遊客，絕對是病菌散播最高危的地方！搭飛機可以點防疫？（按圖 👇👇👇）

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4）旅遊氣泡前往新加坡的旅客出發需填寫健康申報表？

旅遊氣泡所有旅客不論年齡均須在辦理登機手續前，填寫及遞交衞生署的電子健康申報表。旅客可以為同行的兒童或親友填寫及遞交表格。遞交後，請下載申報結果（按「儲存 QR碼」鍵或屏幕截圖），待辦理登機手續時出示，而到達香港後，亦要向衞生署職員展示申報結果QR碼。

QR碼的有效時限為48小時。

5）旅遊氣泡旅客需預先進行病毒檢測？在哪裡檢測？收費多少？

旅客可到香港特區政府認可的檢測機構或四個社區檢測中心（於11月15日投入服務）接受 冠狀病毒核酸檢測。檢測樣本必須在專屬航班的預定起飛時間前72小時內採集，檢測所需時間視乎個別檢測機構而定，一般24小時內會有結果。

四個社區檢測中心投入服務後，自費檢測服務收費為240港元，而其他檢測機構的收費目前介乎700港元至2,000港元不等。

▼ 四個政府認可社區檢測中心一覽（按圖 👇👇👇）

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6）旅遊氣泡旅客出發前準備及流程？

旅遊氣泡下的非新加坡公民、並同時為非新加坡永久居民或非新加坡長期准證持有者，除了需要過去14天沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區、進行病毒檢測和抵達新加坡前的3天內遞交電子入境卡外，亦須準備：

• 申請新加坡航空通行證（Air Travel Pass）

• 下載及登記使用「合力追蹤」（TraceTogether）手機應用程式

• 填寫衛生署健康申報表

• 遞交出發前72小時內病毒檢測陰性結果

▼旅遊氣泡離港流程（按圖 👇👇👇）

7）旅遊氣泡旅客抵達新加坡後，需要接受冠狀病毒檢測嗎？

不需要。

▼ 其他旅遊氣泡須知（按圖 👇👇👇）：

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8）旅遊氣泡旅客於新加坡返港上機前，需進行病毒檢測？

需要。在新加坡接受冠狀病毒檢測必須預先申請，成功申請者會於提出申請後三個工作天內獲得通知。申請獲批後，旅客可預約到其中一間指定診所或檢測中心接受檢測。

檢測樣本必須在專屬航班的預定起飛時間前72小時內採集。為免影響旅客行程，旅客應最少在預定起飛時間的48小時前，到指定診所或檢測中心接受檢測。

9）旅遊氣泡旅客如逗留少於72小時，返港上機前需進行病毒檢測？

不需要。如在前往新加坡前接受了病毒檢測，並乘搭該次採樣後72 小時內預定起飛的專屬航班從新加坡啟程回港，則不需要重新再做檢測才能乘搭專屬航班。

10）旅遊氣泡旅客如在新加坡上機前，檢測結果呈陽性還可以上機嗎？

不能。據《新加坡衛生局》的資料，患者需自我隔離，並等待衛生局的指示，接受相關的隔離安排。

11）旅遊氣泡旅客於新加坡返港後，需進行病毒檢測嗎？收費多少？

▼旅遊氣泡返港流程（按圖 👇👇👇）

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旅遊氣泡的旅客，必須在出發前預約抵港後於機場進行的冠狀病毒檢測服務，並繳付有關費用（預約網頁稍後提供），旅客可以為同行人士一併預約並繳費。

現時檢測的基本收費為每人499港元。在辦理登機手續時，旅客必須登入預約網頁，出示預約QR碼，而到達香港後，亦要向機場的工作人員展示QR碼以索取檢測用具。

12）旅遊氣泡旅客於新加坡返港，提供檢測樣本後，何時才能離開機場？需時多久取得檢測結果？

旅客必須在機場禁區指定地點等候檢測結果。一般可在提供樣本後的4小時內取得結果。若呈陰性，即可離開機場。

如呈陽性，檢測機構會通知衞生署，相關工作人員會安排該旅客送院治理；而同行人士及密切接觸者（即使檢測結果呈陰性），會獲安排送往檢疫中心接受檢疫。如旅客為非香港居民，則須繳付非符合資格人士的醫療費用。

13）旅遊氣泡在什麼情況下會暫停？

如果新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗（新加坡外籍勞工宿舍住客的個案不計算在內），航空旅遊氣泡安排會於有關數字公布的2天後（包括公佈當天）開始暫停，為期2周。兩地政府屆時會知會航空公司及作相關公布。

（資料來源：香港、新加坡「航空旅遊氣泡」）

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