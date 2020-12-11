【新冠肺炎】如廁防疫5步驟要戴口罩？沖廁加梘液呢個動作咪做漏

新冠肺炎第四波爆發，九龍灣麗晶花園第6座累計多宗確診個案，感染人士均住D室單位，專家指情況「類似淘大花園」，或與廁所設計有關。究竟多少大廈有這類設計？去廁所看似簡單，專家提醒不可丟以輕心，要加強防疫，有些步驟不可做漏。

新冠肺炎第四波，九龍灣麗晶花園爆發，疑與廁所設計有關。專家在電台節目上，提出多項建議減低感染風險。

▼去廁所看似簡單，但疫情嚴竣下，有些步驟有助防疫，你可能一直都做漏了！專家有什麼建議？按圖逐一詳解👇👇👇）

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1. 入廁所戴口罩

麗晶花園6座D座爆疫，多名住戶確診。專家指類似沙士時淘大花園情況，病毒很大機會經由污水渠散播。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，如家中廁所有臭味，尤其是開著抽氣扇時，有可能帶來危險，因此進入廁所要戴口罩，並應立即找專業人士檢查污水渠。

2. 沖廁時 加入洗潔精或梘液

新冠肺炎病毒可在糞便中存活多天，部分人感染新冠肺炎後沒有病徵，又或者只屬輕微，但病毒仍會傳染他人。

袁國勇建議，沖廁時可以加入洗潔精或梘液，可破壞病毒脂肪膜，有助殺菌，反而消毒液、漂白水因要稀釋，效果或有所不及。

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▼消毒用漂白水原來唔及番梘？（按圖了解👇👇👇）

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3. 蓋上廁所板沖廁

有部分新冠肺炎患者會出現腹瀉，沖廁時會激起飛沫，或氣溶膠 （Aerosol），在有抽氣的情況下，又不清楚廁所水流的大小，激發起的水花如帶病毒，可能會懸浮在空中一段時間。

衛生署資料指，沖廁時的氣流可將馬桶內的菌沖至6呎外，污染四周環境。因此，在疫情來勢洶洶時期，大家要養成習慣，如廁時一定要蓋上廁板沖廁。

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4. 開抽氣扇

廁所抽氣扇應否長時間開動？廁所窗應否關上？

袁國勇呼籲市民，不論如何都應開抽氣扇，增加空氣流動有好處。如果家中廁所有臭味，尤其是開著抽氣扇時，就應找專業人士檢查污水渠。呼吸系統專科醫生梁子超今早（11日）在港台節目提醒，不要關門開抽氣扇，以免形成負壓，增加傳染風險。

▼必睇6大病毒高危藏身地（按圖 👇👇👇）

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5. 洗碗、洗衣水倒排水口

新冠肺炎爆發，專家提醒避免病毒經糞便進入污水渠後，透過乾涸的U型去水渠進入住宅，建議定期倒水，保持內裏濕潤； 港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，如果想多一重保障，可以將洗碗、洗衣後的水倒入排水口。

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