【婚前檢查】酒席可以不擺　婚前檢查不可以不做

很多人結婚，只會重視婚戒、婚紗、酒席場地等項目，卻常常忽略最重要的一環—婚前檢查！婚前檢查是一次全面性的健康檢查，有助夫婦於婚前了解自己及伴侶的健康狀況。有些具傳染性的隱性疾病和性病是沒有早期徵狀的，透過婚前健康檢查，就能及早知道，採取有效的治理，防止疾病感染自己或蔓延到下一代。

已經做了年度體檢，還需要做婚前檢查嗎？

需要。因為一般身體檢查主要以體格檢查為主，如身高、體重、驗血、驗尿、肝、腎等身體項目。而婚前身體檢查除以上的檢查外，還有檢測隱性遺傳疾病或傳染性病，如地中海貧血、梅毒、愛滋病、乙型肝炎、德國麻疹抗體測試等疾病項目。以上的疾病皆有機會傳染給另一半或遺傳至下一代，因此婚前檢查對有意計劃生育的夫婦極其重要。

那些是婚前檢查必驗項目?

男女必驗項目：

地中海貧血：

地中海貧血有多種類別，包括重型和輕型。在本港，輕型地中海貧血症相當普遍，患者估計約佔香港人口的8.5%。因此，提早進行測試可預早了解對胎兒的影響，有助計劃生育大計。如孕婦患有甲型地中海貧血，在懷孕期間很可能會出現子癇前症、前置胎盤而造成遑產前或產後大出血，嚴重者可能會於懷孕後期胎死腹中。

（圖片：Read01）

梅毒及愛滋病：

梅毒和愛滋病未必有明顯病徵，必須透過檢查才能知道最新狀況，以防傳染另一半及下一代。

乙型肝炎：

乙型肝炎會透過性行為傳染給另一半。另外，嬰兒出生時很大可能會因接觸母親的血液和分泌而感染病毒成為帶菌者，大大增加日後患上肝硬化，甚至肝癌的風險。

女性必驗項目：

德國麻疹抗體測試：假如女士在懷孕後發現自己沒有德國麻疹抗體，而又感染了相關病毒，將會影響胎兒發育，例如眼盲、耳聾、心臟疾病、智力問題甚至胎死腹中。因此，懷孕前必須確保女方進行相關測試及有抗體。如果女士被驗出沒有德國麻疹抗體，便須注射疫苗，同時在注射後一個月內避孕。

子宮頸抹片檢查：如果女士曾有性經驗，就要進行子宮頸抹片檢查，以防患有子宮頸癌。如果子宮頸癌患者懷孕，由於宮腔內環境較差，胎兒不能完全發育，也不能通過宮頸後經陰道自然生產，這就意味着必須在胎兒還沒有完全發育成熟時進行早產和剖腹產，這對胎兒和母親都十分危險。

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男性必驗項目：

精子檢查：婚前檢查中，精液常規檢查是一個非常重要的一項。整個檢查中包括精液的常規指標，如色澤、酸鹼度、凝集、液化、精子活力等等。及時的做檢查可以讓男士早點發現自己身體存在的問題，從而能進行及時治療，對男士身體的康復有着很大的作用。

*精液檢查前，醫生建議最好禁慾3至5天，最長不要超過7天，否則會影響醫生對疾病的判斷和分析。

(圖片：NetDoctor)

婚前檢查和生育檢查是一樣嗎？

其實兩類檢查不盡相同，對打算生育的夫婦來說，懷孕前檢查就更顯重要。婚前檢查主要目的是了解雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗。而進行生育檢查的主要目的是協助有計劃生育的夫婦，在計劃懷孕前用造影儀器去檢查女性及男性的生殖器官，確保未來於孕育的胎兒於母體可以健康成長。而進行生育檢查有助了解夫婦不育成因，及早進行生育治療，提高懷孕機會。

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生育檢查的項目？要做幾多次？

女士生育檢查重點項目是以超聲波掃描檢查女性的子宮、卵巢及膀胱，而男士生育檢查則檢查男性的前列腺、膀胱及睪丸的健康狀況，以確保雙方生育功能完全正常，從而可以最佳的身體狀態來孕育小生命。進行生育檢查有助了解夫婦不育成因，及早進行生育治療，提高懷孕機會。

如夫婦在結婚若干年後才準備生育，醫生建議應再接受生育檢查，因為身體狀況會隨著時間而改變，從而協助夫婦以最佳的身體狀態來孕育小生命。

(圖片：Shutterstock)

婚前檢查是對新婚夫婦的健康及下一代的發育有著重要的作用。因此，夫婦應把婚前檢查作為結婚前不可缺少的程序，準備結婚的男女應主動接受婚前檢查。