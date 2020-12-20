【冬至養生】寒底吃牛羊氣虛食花膠海參　5款食療保暖5招搓後腰！

冬至（12月21日）是二十四節氣之一，是一年中最寒冷的時期，天氣寒冷容易引發鼻敏感、氣管問題、哮喘、咳嗽等問題，因此驅寒變得更為重要。冬至可適量食用花膠、羊肉、紅棗等進補外，還可以透過什麼方式增強體質，有助禦寒？

▼ 冬至知多啲（按圖 👇👇👇）：

冬至注意什麼健康問題？

冬至為一年中最寒冷的時期，容易引發鼻敏感、氣管敏感、感冒等，要份外注意保暖。

▼ 冬至易有什麼健康問題？（按圖 👇👇👇）

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冬至點養生？

▼冬至過後，日常生活有什麼要特別注意？飲食上又有什麼貼士，可助你在冬天養生？中醫師鄧蕙盈為大家提供以下貼士（按圖👇👇👇）：

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• 適量進補

冬至是最佳的進補時機，不過進補需據體質及症狀，否則易出現反效果。

寒底（如疲勞乏力、反覆腹瀉、痛經等）：可食用常見溫補食物有羊肉、牛肉、肉桂、桂圓、紅棗、北芪、黨參等。但食得過多容易熱氣、生痱滋、生暗瘡等。

氣血虛弱（如面色蒼白、脫髮、手腳冰冷等）：可食用常見滋補食物有花膠、海參、鮑魚、鹿茸等，食得過多有機會消化不良、胃脹，甚至腹瀉。

脾胃虛弱（如消化不良、無胃口等）：可食用常見平補類食物，如蓮子、芡實、淮山、銀耳、木瓜、魚、豬肉、黑豆等，這些食物較為平和，不會過於滋補或增加脾胃負擔。

鄧醫師提醒，吃飯時不應太急，可少量多餐，既可吸收充足營養，也可避免傷脾胃。

• 浸腳

如想保暖，建議可每日泡腳，從腳底暖起。每晚7至9時是血液循環旺盛的時間，此時泡腳、按摩能改善全身血液迴圈，達到滋養腎和肝的目的。

泡腳水不宜太熱，以37至40度左右為宜，每天一次，泡腳時間不宜過長，以15至30分鐘為宜。

鄧醫師建議大家，在浸腳時，可加入一把鹽、兩至三片生薑、十至二十克艾葉及桑枝；可有助加強血液循環，增強保暖的效果。

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• 搓後腰

天氣寒冷時，不少人會搓手保暖；不過鄧醫師指，其實搓後腰可能更為有效，可助你補腎防寒！

▼ 搓後腰最重要係搓...（按圖 👇👇👇）

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日常多搓腎俞穴及腰眼兩個穴位，有助你調補腎氣、增強腎功能，更可疏通經脈、強壯腰骨。當腎功能變強，有助你血氣運得更好，自然就不怕天氣變冷！

▼ 同場加映：想保暖就按呢啲穴位！（按圖 👇👇👇）

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• 曬後背

在冬天想暖身，最直接的方法就是曬太陽，尤其是在冬天，曬太陽可補充人體的陽氣，加強身體的抵抗力和禦寒能力。

不過，最有效補陽的方式是曬背部。位於背部的背俞穴，屬足太陽膀胱經穴，其位置都與臟腑相近；因此，如曬背部，可透過背俞穴滋養各臟腑，有助你度過寒冷的冬天。鄧醫師建議大家可在早上9至10時，或午飯後，出外曬背部10至15分鐘，增強體質。

• 天灸療法

天灸是一種「未病先防、既病防變」 的療法，可有助治療虛寒性的疾病，例如呼吸系統問題，如過敏性鼻炎、哮喘、慢性咳嗽、體虛反覆感冒等；消化問題如：慢性胃痛或腹痛、反覆腹瀉、便秘等；婦科病，如：月經不調、痛經、產後痛症等；還有四肢關節痛、頸肩、腰痛等。

▼ 天灸療法是什麼？（按圖 👇👇👇）

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「三九天」的就是一年中最寒冷的日子，而冬至便是三九天的第一天，中醫認為在這時期進行天灸敷藥療法效果最好。「三九灸」與「三伏灸」相配合，陰陽並調，夏養三伏、冬補三九，通過這種穴位貼藥能顯著提高人體免疫能力，提高人體對氣候變化的適應能力，其療效相得益彰月

驅寒養生食療

冬季可多吃黑色食物補腎防寒，例如黑木耳、黑豆、黑芝麻等食物。鄧醫師為大家推介以下5個驅寒養生食療：

▼ 冬天飲杯陳皮普洱茶，有助你暖胃驅寒（按圖 👇👇👇）

▼ 早餐食八寶粥，有助你健脾養胃（按圖 👇👇👇）

▼ 冬天天氣乾燥，適合飲木瓜生魚湯，助你滋陰潤燥（按圖 👇👇👇）

▼ 面色蒼白、血氣差，可飲烏雞補血湯，助你養血安神（按圖 👇👇👇）

▼ 栗子排骨湯，有助你補氣健脾，增強體質（按圖 👇👇👇）

以上食療僅供參考，如有任何問題，請諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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