牙套｜萬幾蚊自助箍牙衰過唔箍？牙醫：可能導致甩牙、牙齒壞死

人人都想擁有一副美麗又整齊的牙齒，若果牙齒長得不夠整齊，很多人都會選擇進行箍牙療程。近年網上有不少自助式箍牙服務打進香港市場，標榜價錢實惠，可進行遙距覆診，或享受有限度的覆診次數，聽起來很方便。可是自助箍牙服務在矯齒成效上又有沒有保證呢？

不同品牌的隱形牙套，是否一樣能矯正牙齒？成效可以差幾遠？

受訪者Ada因為下排牙齒不整齊，曾試過自助箍牙。「現時的自助箍牙療程比以往便宜很多，所以有衝動想去嘗試。而且我的個案不算複雜，整個療程只需約一萬多元，即使沒醫生接見，一分錢一分貨，我覺得也合理。」Ada指自助箍牙只需在網上填寫一些資料，並自行為牙齒拍攝照片，之後再去中心做立體掃描，便可以印模開始箍牙。雖然整個箍牙療程看似方便，但因為沒有牙醫接見，所以在箍牙過程中即使感到疼痛，就會很徬徨。即使療程包含遙距覆診，當想諮詢牙醫時亦很麻煩，因為用戶需要經電郵與牙醫聯絡，他亦不能獲得牙醫即時回覆。

受訪者Ada因為下排牙齒不整齊，因此曾試過自助箍牙。

Ada在網上搜尋更多有關自助箍牙的資料時，才發現有人曾因此導致牙齒移位變歪，甚至甩牙。

牙齒矯正專科劉潤華醫生認為自助箍牙有一定的風險，成效可能不如預期。

在矯正牙齒期間出現問題才找牙醫求診是錯誤的決定，我們建議病人應該在未進行矯齒之前，先找註冊牙醫進行全面檢查、診斷及設計結果。 牙齒矯正專科劉潤華醫生

自助箍牙的成效不一定能矯正牙齒，自助箍牙的效果若低於預期，不但損失金錢，對牙齒的影響亦很深遠。牙齒矯正專科劉潤華醫生指：「如果原本設計的牙齒移動缺乏足夠的數據支持，或在執行上、力度、速度有偏差，牙齒有機會會移動到更差的位置，隨時會影響咀嚼、發音、磨損牙齒，甚至帶動牙齒偏離牙床骨，以致壞死，甚至脫落。」

劉醫生建議有意箍牙的病人，最好都先找註冊牙醫求診。

「牙齒移動是牙齒矯正的重要部分，移動至預期的位置，才能得到好的矯正效果。牙醫的崗位負責診斷、設計和執行矯正，以達到精準和美麗的結果。」

因此，要確保療程達至安全及有效的結果，牙醫在開始的診斷到全程監察是非常重要，不能單靠治療前後或數次的檢查。

自助箍牙療程價格雖然較低，但當中的效果落差及對牙齒的不良影響不能忽視，消費者應慎重衡量風險。矯齒作為一項影響一生的醫學療程，註冊牙醫全程監察給予的效果及對牙齒健康的保障，是否值得因較低的價錢而放棄？