女性體檢｜30歲後每年體檢乳房子宮5大項目　常煮飯40歲後必驗...

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-04-04 17:02

女人在一生中扮演許多角色：女兒、妻子、母親、媳婦、婆婆等，還會因職場關係再為自己的人生添加多種身分。除了體力上的辛勞付出，也常常成為其他人的精神支柱。台灣北投健康管理醫院沈彥君主任醫生列出女性身體5大部位重點檢查項目，提醒所有的女性朋友在30歲開始，除了定期安排一般基礎項目，千萬別漏掉以下項目。

醫生建議女性應在30歲後，務必安排以下5個身體部位的婦科檢查（按圖了解）▼▼▼

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1. 乳房檢查：乳房X光攝影、乳房超聲波、乳房磁力共振造影（MRI）

「乳癌」是女性發生率最高的癌症種類，也是位居於台灣人癌症死亡排名第4名，平均每天約35人確認罹患乳癌、每天約6.6人因乳癌喪命，嚴重威脅女性的健康。目前對於早期的乳癌都有良好的治療效果，只要及早發現，第1期或第2期的5年存活率都可達90%以上，但若直到第4期才被發現，5年的存活率僅約28%，對於乳房的照護檢查千萬不可不重視。

乳房篩檢的3大利器：乳房X光攝影、乳房超聲波、乳房磁力共振造影，各有各的檢測優點及缺點，乳房X光攝影檢查可偵測乳房的顯微鈣化、微小腫瘤或是異常結構。雖有部分婦女害怕此種檢查過程會伴隨的疼痛感，但乳房攝影是目前國際上公認能夠有效提早發現乳癌的工具，可以降低20%至30%乳癌死亡率。

乳房超聲波檢查一般用於乳房腺體緻密的乳房（台灣7成女性屬於緻密性乳房）及年輕女性，優點是無輻射線曝露，在乳房組織的不同深度進行乳房腫瘤偵測，能夠發現0.5厘米以下的腫瘤，但準確度與操作者的經驗及判讀專業有很大的關係。

乳房磁力共振造影（MRI）特色在於對軟組織有相當良好的敏感度，做為女性乳房篩檢也是絕佳的選項。不具放射性，還可同時掃描兩側乳房且無疼痛感，排除了乳房攝影及乳房超聲波的缺點，高解析度影像結果，更利於醫生的判讀及提供後續臨床專科醫生治療更精準的依據。

檢查建議：建議30歲以上的女性可安排每年1次定期乳房影像檢查，可利用上述檢查工具交替搭配，降低盲點，讓檢查更全面。若檢查結果發現異常，可縮短為每半年追蹤1次。

2. 子宮頸及子宮檢查：子宮頸抹片、超聲波檢查、磁力共振造影

根據2018年台灣女性主要10大癌症死因統計，「子宮頸及部位未明示子宮癌」是女性癌症10大癌症死亡第7名。早期沒有明顯症狀，隨著癌症發展伴隨症狀也容易與其他婦女病混淆，若無定期安排檢查就很有可能被忽略！90%的子宮頸癌為鱗狀細胞癌，發生主因為人類乳突病毒感染所致，存活率與是否接受定期篩檢有高度關係。

檢查建議：子宮頸抹片檢查以刮棒或子宮頸刷將子宮頸四周和陰道後壁的細胞刮下，是簡單、快速且無痛的檢查方式。已有研究證實子宮頸抹片檢查可以降低60%至90%子宮頸癌侵襲癌發生率和死亡率，有性經驗或30歲以上的女性，應定期每年接受檢查。加上骨盆腔影像檢查（超聲波、磁力共振造影），以因應抹片檢查較難偵測出的子宮頸較上端的子宮頸癌，甚至是更難以發現的子宮癌。

3. 卵巢檢查：血液腫瘤標記CA125檢驗、骨盆腔超聲波、磁力共振造影

被喻為女性沉默殺手的「卵巢癌」，卵巢體積小且位處骨盆腔深處不易被發現，早期無明顯症狀，隨癌症發展症狀又易使人誤解為腸胃或泌尿道疾病。導致約75%的卵巢癌被診斷出來時通常已到晚期且已有擴散現象，第4期的卵巢癌5年活率僅剩17%，也因此卵巢癌症的死亡率在所有婦癌中相對來的高。

檢查建議：過去好發於更年期後女性，但隨著近年社會人口結構改變，台灣女性晚婚、晚年生子、不孕或未曾生子，卵巢每月排卵無法休息，也間接提升罹癌風險。40歲以上的女性朋友每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，若屬於高危險族群（肥胖、不孕、高齡生子、卵巢癌或乳癌家族史、初經較早或停經較晚者）可提早至30歲每半年至1年安排定期檢查。

4. 肺部檢查：胸部X光檢查、肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）

肺癌在2018年台灣人主要癌症死因位居第1，肺癌也是女性台灣人頭號殺手。雖非專屬女性癌症，要值得注意的是2016年台灣衛福部統計的當地癌症發生率，女性肺癌發生率有增加趨勢且死亡人數也逐年上升。肺癌形成原因很多，家族史、抽煙習慣、常處二手煙、工業化學環境、環境空污或家庭煮婦長期處於油煙排放不佳的烹飪環境都是誘發肺腺癌的危險因素。

檢查建議：肺腺癌好發於40歲以上的女性，建議婦女朋友在40歲往後每2年一次的全身健康檢查，同時也請務必將肺部篩檢加入檢查菜單中。一般常規的胸部X光檢查對於1公分以下的肺部腫瘤檢出率不高且易有盲點，可多加利用肺部低劑量電腦斷層幫助自己及早發現可能的早期病灶，特別是用於偵測小於1公分的肺部結節。

5.甲狀腺檢查：甲狀腺超聲波、視需求搭配細針穿刺細胞學檢查

甲狀腺癌在台灣10大癌症發生率排行位居第7名，是一種內分泌系統常見的癌症且好發於女性，根據數據顯示台灣女性罹患甲狀腺癌的機率與男性相比竟高達3倍。

檢查建議：甲狀腺結節在超聲波檢查中相當常見且多為良性，但切勿因此掉以輕心，因其中約有5%結節可能藏有癌細胞。大多數人罹患的甲狀腺癌是乳突癌（佔80%以上，好發於20歲至45歲女性），其次為濾泡癌（近10%，好發於40歲至50歲年齡層）這2種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90%至95%。當出現脖子有局部腫大或腫塊、頸部疼痛、吞嚥困難、持續性咳嗽、聲音沙啞、呼吸困難等，應立即安排檢查以確認是良性的甲狀腺結節腫大或惡性腫瘤。

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