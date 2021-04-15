【婦女疾病】如何分辨尿道炎還是陰道炎？ 嚴重或可引致不孕！

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-15 13:31

不少女性也曾有過如尿道炎、陰道炎等婦科病的經歷，陰道炎更是容易反覆感染及復發，令人大感煩惱！本文將為大家逐一講解尿道炎、盆腔炎及陰道炎的相關資訊，以及教大家一些私密處的日常保養小撇步！

為何女性感染尿道炎機率高於男性？

尿道炎是尿道出現發炎的疾病，雖然男女也會發生，但由於女性天生的尿道比較短，與陰道和肛門口的距離也較近，因此女性感染機率遠高於男性。患者會出現頻尿、排尿疼痛、尿道口灼熱及陰道異常分泌物增多等症狀。

（圖片：bangli）

如何分辨尿道炎及陰道炎？

由於陰道與尿道位置相近，而且病徵亦有相似，因此有些人會難以分辨兩者分別。尿道炎和陰道炎相似的症狀包括：私處不適、有頻尿、小便疼痛、陰道的異常分泌物異常增多。而兩者主要的分別在於陰道炎會有陰道處搔癢、刺痛及灼熱感、甚至乎紅腫出血、分泌物亦會產生異味、性行為時有痛楚等症狀。如患上尿道炎，則會感到尿道口有灼熱、血尿等徵兆。

（圖片：esenfriend）

尿道炎

尿道炎是尿道的炎症，通常是由性傳播感染引起的。主要成因包括：

１. 不良生活習慣：飲水不足、忍尿習慣、抵抗力差。 ２. 不安全及頻繁的性行為：如有多重性伴侶或是性行為後未妥善清潔，都會增加感染的風險。 ３. 先天結構異常：先天性尿道結構異常的人士，容易反覆感染炎症。 ４. 其他泌尿道因素：當出現反覆感染時，可能是因泌尿道系統有問題，如尿路結石，導致尿道炎持續出現。

預防尿道炎的方法：

１. 安全性行為：維持單一性伴侶，進行性行為時應配戴避孕套，並在事後妥善清潔。 ２. 維持良好生活習慣：攝取足夠水分、避免忍尿、保持衛生如月經時更應勤換衛生棉等。

（圖片：medpartner）

一般醫生會處方3-7天抗生素予患者，大多能有效改善尿道炎情況、舒緩不適，但患者必須根據醫生指示服用，否則若病菌產生抗藥性，治療難度便會增加。

陰道炎

陰道炎是指外生殖器和子宮之間的感染，主要分為三大類。

（圖片：sammibaby）

有機會由以下因素引起：

１. 不良生活習慣：吸煙、穿著緊身不透氣的褲子。 ２. 不安全及頻繁的性行為：如有多重性伴侶或是性行為後未妥善清潔，都會增加感染的風險。 ３. 在未遵守醫生指示下經常做陰道灌洗。 ４. 罹患糖尿病後血糖控制不佳，或經常使用抗生素，導致後天免疫功能不全。 ５. 荷爾蒙改變，如懷孕、口服高劑量雌激素的避孕藥。 ６. 使用子宮內避孕器。

（圖片：Freepik）

預防陰道炎的方法：

１. 安全性行為：維持單一性伴侶，進行性行為時應配戴避孕套，並在事後妥善清潔。 ２. 維持良好生活習慣：保持衛生，月經時更應勤換衛生棉。 ３. 保持私處乾爽：穿著寬鬆棉質內褲，盡量避免穿著緊身不透氣的褲子。選用弱酸性、不含皂鹼或香精的產品。

一般醫生會處方口服抗生素或使用陰道塞劑來治療陰道炎患者，但患者必須根據醫生指示服用，否則若病菌產生抗藥性，治療難度便會增加。

雖然尿道炎及陰道炎是很常見的婦女病，但由於其復發率高，如果患者不願就醫或自行塗藥物，或因延誤就醫而導致嚴重的併發症。

１. 骨盆腔炎：如果女性長期反覆感染尿道炎，嚴重會併發骨盆腔炎，治療上會更為困難。 ２. 不孕：若出現下腹劇痛、分泌物增加及持續發燒的跡象，患者需接受進一步治療，避免尿道炎所引起的上行感染傷害到生殖器官，而嚴重情況有機會導致不孕。 3. 敗血症：未妥善治療的尿道炎可能會影響到泌尿道，若細菌侵入血液會造成敗血症，危及生命。

骨盆腔炎

骨盆腔炎是常見的婦科感染性疾病，骨盆腔內包含有子宮、卵巢、輸卵管等重要生殖器官。患者會出現下腹或骨盆疼痛（在運動或性交時會明顯感到疼痛），異常陰道分泌物及出血量，感染症狀有：發燒、感到嘔心或排尿出現困難等。

（圖片：fruitenzy）

下列是患上骨盆腔炎的高風險因素：

１. 懷孕婦女。 ２. 過早、不安全的性行為：過早發生性行為、性行為太過頻密、有多重性伴侶、性行為後未妥善清潔，都會增加感染的風險。 ３. 有吸煙習慣。 ４. 不當清潔：沒有妥善清潔陰道、習慣使用護墊或穿著不透氣緊身褲的的女性。 ５. 手術：曾進行人工流產、侵入性的婦科檢查如：照子宮鏡、輸卵管攝影，都有機會破壞子宮頸的保護功能，增加感染風險。

骨盆腔炎的預防方法：

１. 避免太早發生性行為：因未成年少女的生殖器官還沒發育成熟，防禦力低故容易引起感染。 ２. 安全性行為：維持單一性伴侶，性交時全程需使用避孕套；而接受人工流產、侵入式的婦科檢查後一週內，不可從事性行為，降低感染風險。

醫生一般會處方7-14天抗生素作治療之用，若藥物療效不佳，症狀持續惡化，出現輸卵管卵巢膿瘍，就必須住院以手術清除膿瘍。服用抗生素後，就算症狀緩和，亦不代表細菌完全被殺死，患者必須根據醫生指示服用，否則若病菌產生抗藥性，治療難度便會大增。

如骨盆腔炎情況嚴重，或會引起以下併發症：

１. 輸卵管卵巢膿瘍：嚴重感染時，太多細菌聚集會使輸卵管與卵巢出現膿瘍，便要採用手術治療。 ２. 影響懷孕：沒有妥善治療會造成病人不孕或是容易子宮外孕。 ３. 腹膜炎 4. 敗血症

其實尿道炎、盆腔炎及陰道炎的成因大多與不良的生活習慣和不安全的性行為有關，建議各位女士應做好私密處的日常清潔及保養，便可大大減低感染婦科炎症的機會。若不幸患上這些婦科疾病，切記要尋求婦科專科醫生的幫助，避免有更嚴重的併發症出現！