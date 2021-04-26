癌症治療｜最新免疫治療資助計劃　助延三期肺癌患者存活期

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-04-27 15:36

肺癌是本港的頭號癌症殺手，相信主要是因為肺癌早期的病徵並不明顯，以致患者未能及時求醫，到出現明顯病徵時已到第三、四期。幸好現今醫學科技日益昌明，為患者帶來新希望。最近，為讓更多患者受惠及得到治療，香港藥學服務基金推出了三期非小細胞肺癌藥物資助計劃，資助合資格患者免費接受免疫治療。

香港藥學服務基金代表鄧樂詩藥劑師（左）、臨床腫瘤科專科潘智文醫生（右）。最近，為讓更多患者受惠及得到治療，香港藥學服務基金推出了三期非小細胞肺癌藥物資助計劃，資助合資格患者免費接受免疫治療。

肺癌早期病徵不明顯 7成確診患者屬第三、四期

肺癌最常見的病徵主要有持續咳嗽、痰中帶血、咳嗽或深呼吸時感疼痛、聲音嘶啞、胸肺反覆受感染、食慾不振及體重下降、容易疲倦等。可是，臨床腫瘤科專科潘智文醫生表示，不少病徵容易被患者忽略，當患者發現出現以上病徵時已代表肺癌病情開始惡化，有研究指7成患者求醫時已屆第三、四期。

肺癌三期令治療增添困難

發現患病的話，當然愈早求醫愈好，但面對肺癌早期不明顯的病徵，患者發現時則可能措手不及，延遲就醫令治療增障礙。潘醫生指肺癌第三期的治療最為困難，「第三期肺癌可大致再細分 3A、3B、3C 期，依照腫瘤的大小、影響器官的多寡及嚴重性，醫生一般會考慮如何先後安排手術、化療、放射治療來縮小腫瘤，以控制病情，避免惡化至第四期為目標。若能在此階段好好控制病情，將有助延緩病情惡化至第四期，提升存活期。」

免疫治療助延三期肺癌患者存活期

不過三期肺癌患者並非一定適合接受手術，化療及放射治療亦未必能長時間持續使用，身體情況較差的患者的耐受性亦較低，未必能承受得到持續的化療及放射治療。但免疫治療（PD-L1抑制劑）的出現，為困局帶來新希望。PD-L1抑制劑是透過協助體內免疫系統的 T細胞重新辨別出假扮正常細胞的癌細胞，從而自 行發動免疫系統應有的驅除「壞」細胞的攻擊，來消滅癌症。根據大型研究PACIFIC發現，採用免疫治療PD-L1抑制劑的第三期非小細胞肺癌患者的4年存活率近5成，無惡化存活期亦較安慰劑組別患者長3倍。潘醫生解釋，在同步放射治療及化療後，由於癌細胞會釋出PD-L1蛋白，將更易令免疫系統偵測到癌細胞的存在，當免疫治療協助身體的免疫系統重啟其搜索及攻擊癌細胞的能力後，就能將患者體內剩餘的癌細胞消除，從而提高存活率。

最新免疫治療資助計劃 讓更多患者受惠

為讓更多患者受惠，香港藥學服務基金最近就聯同英國阿斯利康推出了第三期非小細胞肺 癌免疫治療藥物資助計劃，為符合資格的患者提供資助，在完成指定週期的免疫治療療程後，將可免費接受免疫治療。去年因咳血而確診第三期非小細胞肺癌的錢女士（化名），醫生在評估過病情後，為她安排同步化療及放射治療療程，其後再作評估可接受免疫治療，並於去年開展免疫治療療程。 而其免疫治療效果理想，腫瘤一直受控的同時，亦無嚴重不適，只有輕微咳嗽，未有影響生活質素。

香港藥學服務基金代表鄧樂詩藥劑師表示，計劃期望可為更多肺癌患者減輕經濟負擔，安心接受免疫治療，延展患者希望，詳情可致電 2979 0380 查詢。