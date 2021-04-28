【全民講心事】糖尿病友會較易患心臟病？醫生解構心臟科疑惑

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-04-28 06:00

由糖尿病引發的心臟病被稱為「糖尿心」，「糖尿心」更一度成為健康熱話，患有糖尿病真的會較易患有心臟病？心絞痛與心口痛又可以如何分辨？今次有請心臟科專科醫生何國棟解答糖尿病與心臟病的關係，解開有關心臟病的迷思。

迷思：心絞痛與心口痛有分別？

醫生：心臟病誘發的心口痛，學名是穩定型心絞痛，與心臟血管有關。如果心臟血管阻塞，就會未能供應足夠血液予心臟肌肉，當做運動或進行體力要求高的活動時，就會出現痛感。很多時候病人會感覺胸口翳悶，像被石頭壓住，難以暢順呼吸，心臟像被捏緊，甚至痛感會反射到肩膀或牙骹。除了做運動期間，情緒激動或寒冷的天氣都會誘發心絞痛。所以，只要心臟血管出現明顯阻塞，導致血液供應不足，就會出現心絞痛。

迷思：糖尿病友會較易患有心臟病？

醫生：患有糖尿病的確較容易患有心臟病，患有糖尿病的病人較一般人多2倍以上機會患有心臟病。我們發現糖尿病病人一般的飲食習慣及體重管理的表現都不太好，或血管危險因素較多，包括血壓高和膽固醇高。所以，我們建議病人除了服用藥物治療之外，日常飲食習慣及運動亦非常重要。如果病人處於高血糖狀態，有機會引起發炎反應，導致血管破損或閉塞，更會影響血小板的功能，令血小板容易黏附、甚至阻塞心臟血管，誘發心臟病。

心臟科專科醫生何國棟指出糖尿病病人多數有其他血管危險因素。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。