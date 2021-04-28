Super Junior金希澈支氣管受損熱食狂咳！發燒多痰4症狀飲白肺湯

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-28 14:03

韓國男子天團Super Junior成員金希澈，近日在KBS人氣綜藝節目《20世紀夯歌》中提到最令自己後悔的一件事──吸煙。他表示自己學生時代已經是個煙民，每天煙不離手，導致支氣管受損。愈年輕開始吸煙，肺功能就愈易留下不可磨滅的後遺症，吸煙除了致癌，還影響支氣管受損，甚至引致支氣管炎，究竟有什麼症狀？除了吸煙哪些人高危？

▼金希澈早前在KBS節目大爆自己後悔曾染上食煙惡習，並表示自己的支氣管已受損（點擊下圖看清👇👇👇）：

支氣管受損隨時惡化發炎？

吸煙致癌大家都非常清楚，但即使你夠幸運沒「惹癌上身」，煙草裏的成分會令你的支氣管受損，從而留下後遺症，慢性支氣管炎便是其中之一。支氣管是連接氣管和肺部的小氣管，當受到刺激就會發炎，黏膜會分泌黏液，導致呼吸困難和咳嗽。

台灣健康網站《健康2.0》引述台北醫學大學胸腔內科主任周百謙醫生表示，早期吸煙對人體肺功能影響極大，煙草的成分會令氣管表皮細胞出現損傷，即使戒煙亦會留下永久後遺症，例如肺活量受損、氣管比常人敏感，導致吃熱食物時會有咳嗽情況出現，嚴重更易引起慢性肺阻塞肺煙。

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▼支氣管炎對人體有什麼影響？（點擊下圖看清👇👇👇）：

+ 3 + 3 + 3

急性支氣管炎

急性支氣管炎患者一般是抵抗力較差的人，因氣管受二手煙、外來細菌和病毒感染就會發炎，通常持續數周以內。病徵有以下4個：

1）咳嗽

患者會出現有痰或無痰的咳嗽（乾咳），這是因為細菌刺激支氣管，令其分泌出黏液。黏液會導致呼吸困難和多痰，嚴重甚至會咳血。

2）低燒

患者會伴隨着37.5°C～38°C左右的低燒，並持續一周左右。

3）胸口悶

細菌或病痛會造成胸悶，若持續悶痛一周左右就需要看醫生，以進行診斷。

4）呼吸有雜音

正常人呼吸順暢時為安靜無聲，若呼吸時出現細微聲音，或感覺到氣管裏有痰卡住，有需要諮詢醫生。

慢性支氣管炎

慢性支氣管炎的時間可持續數周至數年。患者大部分有吸煙史，或長期暴露在空氣污染嚴重的環境，如工地、工廠，或粉塵滿佈的環境。慢性支氣管炎和急性支氣管炎的病症有相似，但不相同，分為兩期：

初期症狀：

冬季時容易咳嗽（有痰或乾咳），夏季便會痊癒。很多人以為是天氣變化導致的氣管敏感，其實並不然。

後期症狀：

咳嗽次數明顯增加，支氣管因黏液增多而出現痰多的情況，並呈泡沫狀。同時，患者會出現持續性的發燒並可達38°C以上，呼吸出現困難，進食過熱食物時若出現咳嗽更需留意。

城市的空氣污染亦有關係，根據香港大學調查，2012 年間因呼吸系統疾病入院的人數高達近17 萬人，當中大部分受訪者對呼吸系統疾病一知半解，即使出現症狀亦沒有主動求醫，令病情惡化。

支氣管炎高危人士

1）吸煙人士

煙草裏的成分，例如焦油會積聚在肺部和支氣管，這種物質難以化解，不會自然消失，只能一直堆積，會增加患癌風險之餘，更會易惹上慢性支氣管炎。若長期吸二手煙，亦會導致急性和慢性支氣管炎。

2）小童

12歲以上小童的氣管較脆弱和敏感，因此他們很易受外界的病毒和細菌影響。

3）40歲以上男士

如果你是煙民，年齡40歲以上就要小心了。據研究，40歲以上男士是支氣管炎高危患者，因為40歲以上踏入中年，氣管易老化。

4）經常接觸粉塵環境人士

如生活在空氣污染的環境下，容易受大氣中的有毒物質，包括二氧化硫和一氧化碳的影響，令氣管更易出現炎症。若經常在粉塵環境中工作人士，包括工廠、車間、地盤，由於粉塵和有害粒子在肺部和氣管堆積，亦有機會造成慢性支氣管炎。因此工作前應戴上面罩，做好防護措施。

5）胃食道逆流患者

胃食道逆流患者，胃酸會隨着流入食道和呼吸道，更易造成發炎。

▼支氣管炎患者由於經常乾咳不止，可嘗試下列湯水潤肺止咳（點擊下圖看清👇👇👇）：

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▼潤肺止咳亦可以選擇茶療，不妨試試貝母玉竹茶養生，舒緩支氣管不適！（點擊下圖看清👇👇👇）：

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