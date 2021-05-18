消委會濕紙巾｜酒精達70%殺菌最勁抹面得唔得？冇酒精靠呢3樣抗菌

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-18 19:43

新冠肺炎疫情持續，消毒濕紙巾、搓手液和形形式式消毒用品亦成為日常必需品。選購消毒濕紙巾時酒精濃度多少才有效消毒？不含酒精成分，消毒效果會大打折扣？即睇香港消委會和台灣消基會檢測市面多款濕紙巾的結果。

香港消委會曾檢視市面37款濕紙巾樣本，包括含酒精成分和不含酒精但有抗菌成分的濕紙巾。

根據世界衛生組織指引，酒精濃度在60%至80%的最有效消毒，但別以為濃度高就好，濃度太高反而會降低酒精的消毒效果。當中First Choice酒精濕紙巾、理的酒精濕紙巾和生活好消毒殺菌酒精紙巾的酒精濃度達75%。

▼消委會檢視名單中含60%至80%酒精的濕紙巾樣本： （按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

台灣消基會近日（5月）亦檢測了17款濕紙巾，指酒精濃度70至78%的產品有兼具蛋白質凝固作用和穿透效果，可達到99％殺菌功能。

▼消基會檢測中酒精含量達70%，並有效殺菌的酒精濕紙巾： （按圖👇👇👇）

▼當中亦有3款酒精濕紙巾的酒精濃度達60%至69％： （按圖👇👇👇）

不含酒精的濕紙巾＝無用？

如果皮膚容易敏感或有傷口，建議選用不含酒精的濕紙巾。經常使用含有酒精的濕紙巾或令皮膚乾燥，出現敏感或「爆拆」。香港醫學會會董皮膚科醫生陳厚毅表示，如皮膚出現痕癢、紅疹、龜裂、刺痛、發炎等，應停止使用，情況嚴重應盡快求醫。兒童免疫及傳染病專科醫生何學工則補充，多用濕紙巾，可能會易有接觸性皮膚炎。

酒精成分有助消毒抗菌，但若選購不含酒精濕紙巾時又是否無效？選用時可留意成分是否具抗菌之效。

▼有助抗菌的成分：（按圖 👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

1. 季銨代合物（quaternary ammonium compounds）

主要作用是抑制細菌和真菌生長，而非殺菌，抗菌能力比酒精低，消毒殺菌的速度較慢，引致皮膚敏感的機會一般較低。

2. 雙氯苯雙胍己烷（chlorhexidine）

消毒起效速度中等，比酒精慢，但效用可持續一段時間。少數人對此成分敏感，或會出現皮膚過敏， 應避免接觸眼睛。

3. 三氯生（triclosan）

對真菌和病毒的作用較弱，近年被指安全性成疑，在動物身上可干擾內分泌和助長腫瘤，現時未有確實證據，不過消委會亦提醒應慎重選用。

▼消委會檢視名單中不含酒精的濕紙巾樣本：（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

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使用消毒濕紙巾貼士

1. 應抹勻雙手每一處，若覺得抹一隻手已經用了濕紙巾上大部分酒精或消毒成分，應用新的一張來抹另一隻手，確保消毒效果

2. 不少產商指，濕紙巾主要用於手部皮膚，未必適用於身體其他部分，尤其是較敏感的面部

3. 勿讓年幼兒童取得濕紙巾，如果他們將之放進口中或接觸眼睛，有機會造成中毒或刺激眼睛，應以清潔的水沖洗，如眼部不適持續，須馬上求醫

4. 使用消毒搓手液或濕巾或多或少會令皮膚乾燥和產生刺激，出現皮膚「爆拆」、裂紋，應為手部塗搽潤膚膏以保護雙手。如果使用過後出現丘疹更要小心，可能是敏感的訊號，則應停止使用，如情況嚴重應盡快求醫

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