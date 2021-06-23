播毒疑雲｜急凍食物、網購包裹 先消毒後入屋防傳染

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-23 12:30

本港新冠疫情漸趨穩定之際，日前卻發現首宗源頭不明個案引起全城恐慌，一名17歲天水圍少女確診感染N501Y變種新冠病毒；而且當局公布，在其家中雪櫃冷藏格內，一個泰國產急凍鰐魚肉包裝表面對病毒檢測呈陽性，雖沒有有力證據證明是由包裝上的病毒感染人體，但令不少市民重新關注處理外來急凍食物及速遞包裹的風險。亦有部分研究指出，低溫環境不能「凍死」病毒，新冠病毒在零下18度仍能存活長達21天，故此香港人更不能掉以輕心，應繼續注意日常衛生，戴口罩、常洗手等；無論是食物包裝還是速遞包裝，也應該先一一仔細消毒才拆開封口，繼而再清潔雙手。

無論是急凍食物包裝還是速遞包裝，也應該先好好處理才拆開封口防播毒。（圖片：Shutterstock）

冷藏食品、網購包裹會播毒？港大研究新冠病毒在不同物料存活時間！

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前研究新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 在不同環境的感染力。結果發現病毒在越高溫的環境下，越快失去感染力。所需時間如下：

4℃：14日後病毒仍然穩定 22℃：14日 37℃：2日 56℃：30分鐘 70℃： 5分鐘

因此日常在超市、凍肉店購買的急凍食品，帶回家後必先消毒包裝的表面，而接觸食物前後感應要注意清潔雙手。

在不同溫度下，新冠病毒的存活情況。（圖片：港大醫學院）

團隊亦曾測試過病毒停留在不同物料的穩定性，發現病毒在平滑的表面上存活時間更長！所需時間如下：

紙張、紙巾：3小時 木材、布料：2日 玻璃：4日 不鏽鋼、塑膠：4至7日 外科口罩表面：7日後仍驗出病毒

停留在不同物料上，病毒的穩定性亦隨之改變。（圖片：港大醫學院）

而美國國家過敏及傳染病研究所 (NIAID)、疾病控制與預防中心 (CDC) 早前與當地兩​所大學合作進行測試，結果顯示新冠病毒在硬紙板表面可存活足足24小時，所以收到外來包裹或速遞包裝後必須進行徹底消毒！

消毒用品點揀先適合？殺死新型冠狀病毒最重要！

年初曾有測試發現市面上15款多用途殺菌消毒噴劑中，大部分標明「有效殺滅99.9%病毒」字眼的產品，殺菌及消除病毒感染力的效能都未如理想，還有不少產品是含有害化學物質及對皮膚造成刺激，非常危險！在云云消毒用品中，以下推薦的兩個品牌，除了可有效殺滅新冠狀病毒之外，亦對人體及環境無害；消毒成效顯著，無論有老幼、孕婦及寵物的家庭都可以放心使用！

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雖然抗疫已長達一年久，但仍不可鬆懈，養成注重健康的個人習慣非常重要！別以為回家進屋前用消毒噴霧噴灑鞋底、再立刻洗手就足夠；還有一點很容易被人忽視：進屋後應使用有效消毒劑均衡噴灑全身衣物、接著可用全效防疫消毒濕紙巾去擦拭外出購買的食物及速遞包裝，杜絕病毒經由外來物件帶入家中！現時AQUA PRO+TECH指定產品更有優惠，立即搶購！

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ASTM國際認證＋無毒級別 適合嬰孩、孕婦或寵物家庭！

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擁有多重功效配方的殺菌清潔噴霧，適用於任何硬表面（如兒童玩具、檯面、廁板等），清潔及消毒一步到位；使用時並會散發茉莉花香味，無需稀釋，一噴一抹即同時殺菌、消毒、清潔，不用過水，並有效抗菌24小時。

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GK淨可立的所有產品都通過LD50及OECD經合組織指南毒理測試報告，無急性毒性、刺激性和致敏性，對吸入、經口及經皮膚安全，評為無毒級別，全水性溫和配方，不含刺激成分，通過新加坡政府監管，適合有嬰孩、孕婦及寵物的家庭日常使用。

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而「殺菌清潔濃縮液」的多功能配方能夠清潔及消毒所有表面，有效清除污垢及保持表面清潔衛生，是家中必備的好物！

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