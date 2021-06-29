撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-29 11:55

瑜珈褲是時下流行的穿搭，高腰貼身的設計，既能修飾臂部及腿部線條，又可以方便到處走動。所以無論是運動健身、行山郊遊，還是逛街購物，女性們都愛穿著緊身瑜珈褲。然而長期穿著這種大多以尼龍或人造纖維製成的運動服飾，對女性私密處的健康有沒有影響？本文請來香港註冊家庭醫學專科醫生張思敏醫生，講解不當穿著緊身衣物對於健康的影響、「巴氏腺囊腫」這種女性陰部常見病又是甚麼，以及炎炎夏日護理陰部又有甚麼要點。

瑜珈褲為了提高彈性，採用尼龍或人造纖維製造，這些物料的透氣度不足，長期穿著有機會做成下體皮膚問題 (圖片：canva.com )

聰明穿著瑜珈褲 避免下體皮膚受感染

瑜珈褲為了提高運動時的舒適度，多數使用尼龍及人造纖維製造。因為相對棉質，尼龍及人造纖維寬延展度較高，方便做出不同伸展動作，並能防止走光或移位而影響運動表現。但這兩種物料的缺點是透氣度不足，排汗與吸濕的功能亦比較弱。穿著瑜珈褲，在炎夏及運動後，汗水較難散發及排走，下體私密處就會處於潮濕及悶熱的環境中，令細菌容易滋生。

「近年能於家中、公園等地伸展身體的瑜珈大受歡迎，但是女士們在運動過後應盡快把濕透的緊身衣服換掉，換上乾爽鬆身的衣服透氣，以免影響健康。市面上有不少瑜珈褲聲稱具特殊功能，如增加血液循環達至塑形作用，但是從婦科角度而言，這些功能暫時都未有科學根據，因此一般都不建議長時間穿著瑜珈褲。在長時間的戶外運動，例如行山郊遊過後，最好就穿棉質布料的運動褲，增加吸濕和透氣度，保持皮膚乾爽。」張醫生說。

運動後仍然穿著貼身的瑜珈褲，會令汗水較難散發及排走，下體私密處就會處於潮濕及悶熱的環境中，令細菌容易滋生。(圖片：canva.com )

百分之二的女性患上巴氏腺囊腫 長期穿瑜珈褲會加重病情

部分女士會把瑜珈褲當作日常穿搭，然而張醫生指出，即使不是運動過後，長期穿著瑜珈褲仍然有風險。「有部分女士下體偶爾會出現分泌變黃、變多、豆腐渣，或者有血絲、有臭味等陰道炎的病徵，其時如果持續著緊身褲，有機會令病情加速惡化，甚至發展成巴氏腺囊腫。」

張醫生解釋，巴氏腺是位於外陰道開口兩側的圓形小腺體，像唾液腺一樣是分泌黏液的腺體。當管線堵塞，加上受細菌感染並發炎，就會出現膿包狀的囊腫。大部分的囊腫會先出現在陰道的其中一側，有些女性誤以為這些囊腫是毛囊炎或長暗瘡，但其實是無辦法自行消退的巴氏腺囊腫。「巴氏腺囊種最常發生在20到30歲的年輕女性身上，約有2%的女性會患上。由於陰道附近的皮下組織非常鬆軟，血液流量充足，一不小心膿腫就會變得很大，使患者坐立難安，甚至會痛到沒辦法走路。所以發現陰部任何異常，就應該盡快求醫及保持清爽乾淨。」

約有2%的女性會患上巴氏腺囊腫。患者會坐立難安，甚至會痛到沒辦法走路。(圖片：canva.com )

保持下體乾爽最重要 別一味消毒

要防止巴氏腺囊腫出現，做好私密處的清潔衛生是最重要。有部分女性因擔心下體傳出異味或想帶有香味，而長期使用消毒清潔液或濕紙巾，但張醫生提醒這些產品或含有過多香料或較高濃度防腐劑，長期使用反而對嬌嫩的下體肌膚不好。「一般而言，如廁後正常使用衛生紙、使用沐浴露清潔身體就可以，不需要使用任何陰道內灌洗的產品作消毒之用。因為真的因為受感染而要殺滅細菌時，醫生會開真正有效的藥物給患者使用，不適當的灌洗反而會減低陰道正常細菌的分佈，增加發炎的機率。」

護理敏感的下體，最重要是保持乾爽，而非長期消毒。 (圖片：canva.com )

張思敏醫生，香港註冊家庭醫學專科醫生（照片由醫生授權刊登）