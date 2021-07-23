疫苗接種後發燒兩日屬不正常？打針前宜先做身體檢查　附體檢推介

新冠疫苗免費接種計劃至9月截止，最近參加接種人數不斷增加。不過當中仍然有不少人對接種疫苗有所憂慮，擔心打針後會出現發燒、頭暈，甚至更嚴重的不良反應。究竟打針前後有什麼需要注意？



▼接種疫苗７大須知（按圖了解👇👇👇）：

+ 18

衞生署公布新一期新冠疫苗安全監察報告

本港疫苗接種計劃開展逾4個月，衞生署７月９日公布新一期新冠疫苗安全監察報告，上月共2人於離世前14日曾打科興，包括有哮喘病史40歲漢及41歲漢，初步解剖發現2人分別死於急性心肌梗塞及心血管系統的缺血性變化。

疫苗接種前宜先做身體檢查

由此可見，心血管疾病可以說是嚴重不良反應的主要成因之一。在接種疫苗前可先接受身體檢查，當中特別要注意「三高」等指數。在選擇相關體檢計劃時亦應包括血壓、脈搏、總膽固醇、高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）、血葡萄糖（空腹）、糖化血色素等檢查項目。

目前，坊間有不少醫療機構均推出了相關的體檢服務，而由莊柏醫療推出的「安心注射疫苗計劃」便精選了共73項項目，包括總膽固醇、高密度膽固醇 、低密度膽固醇、三酸甘油脂、鹼性磷酸酶 、總膽紅素等等，適合注射疫苗前想更了解身體狀況的18歲以上人士。

莊柏醫療：安心注射疫苗計劃$1,350，使用「01積分」最多可抵消$675現金。

想了解更多，即click入：莊柏醫療：安心注射疫苗計劃

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/23）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！

《01 網購 x 01 訂閱》免費贈閱活動

網購平台「01mall」由食品到家電應有盡有，由6月1日至7月31日期間，凡於「01mall」購買任何商品，即免費送您3個月「01周報」電子贈閱版（價值：港幣108元），讓您網購滿足生活所需後，能緊貼時事熱話，從多角度分析世界大事！