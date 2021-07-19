甲亢│愈食愈瘦非好事　眼突頸粗徵兆不可逆轉？醫生詳解甲亢成因

「食極唔肥」是大多女士們最羨慕的「體質」，但原來這種怎樣吃也不會變胖的特質，也可能是甲亢的症狀。一直以來，女士們對甲亢聞風喪膽，主要原因是不少女藝人患上甲亢後因服用藥物而暴肥，身形亦變得腫脹，甚至眼突影響外貌。而且甲亢病情容易受情緒影響，如不能克服負面情緒更會令病情不斷復發。本文請來香港註冊內分泌及糖尿科專科醫生歐陽亦璋醫生，講解究竟什麼是「甲亢」？有什麼預防方法？



甲狀腺亢進症是什麼? 「食極唔肥」是警號?

「甲亢」的全名是甲狀腺亢進症，是一種荷爾蒙失調症。甲狀腺(thyroid gland)位於頸脖底部，甲狀腺分泌出甲狀腺素，促進新陳代謝，以維持各器官細胞的正常運作。而甲狀腺亢進症是指甲狀腺分泌過多的甲狀腺素，令新陳代謝的速度過快，導致患者情緒緊張、容易焦慮、失眠、流汗、手震、眼凸、食慾暴增、身形暴瘦、大便頻密、心跳異常地快、容易氣喘、頸部浮腫、心悸等病徵。嚴重的甲狀腺亢進症的個案會導致甲狀腺風暴，有機會令其器官衰竭，甚至死亡。

失眠、緊張焦慮、流汗、暴瘦和心悸等，都可能與甲狀腺疾病有關。 (圖片：shutterstock.com )

正如前文提及，過多的甲狀腺素令新陳代謝速度加快，消耗身體能量的速度加快，令患者食慾大增，但額外攝取的營養仍追不到加快消耗的營養，造成「食極唔肥」甚至「愈食愈瘦」的假象。因此如果發現食量不尋常地增加，而體重卻下降，有機會是甲亢的症狀。

家族有格雷夫斯病史 七成患者屬女性

對於患病成因，歐陽醫生表示甲亢成因眾多，「但有五成至八成的甲亢是由於格雷夫斯病（Graves' disease） ，又稱瀰漫性毒性甲狀腺腫而造成，造成此病的機制到目前為止都是未明，遺傳或環境因素都有可能。現時醫學界只知道家族中有人曾有此病史，患病的機率較大。但暫時又未有發現直接引起此病的基因，所以亦無法像地中海貧血症般，透過一般婚前檢查作出篩查。」歐陽醫生建議如果家族有甲狀腺病史，而又擔心自己或下一代可能有甲狀腺疾病，可以透過適當的甲狀腺檢查盡早發現。甲亢是不分年紀都有機會發病，而有約七成患者屬女性，她們的病發比率較高，所以女士們要格外留意。



暫時未有發現直接引起甲亢的基因，所以無法像地中海貧血症般，透過婚前檢查作出篩查。(圖片：canva.com )

眼突、頸腫不可逆轉? 死亡率可高達百分之三十?

由於甲亢的病徵眾多，但如果以下徵狀持續及同時出現，便應及早接受檢查，徵狀包括：怕熱、心跳、手震、多汗、失眠、精神緊張、脾氣暴躁、肚瀉、食量增但體重減、甲狀腺腫脹、月經稀少或無月經等。而眼突、眼乾或眼皮腫脹都是格雷夫斯病的典形病徵，但由於並非每個患者的外貌都能恢復到沒發病前完全一樣，因此如發現病徵及情況長期持續，亦應及早接受檢查。

如果不去控制病情，甲亢會影響日常生活，例如情緒不受控的波動，影響工作或社交情況 (圖片：canva.com )

歐陽醫生提醒，甲亢可造成嚴重的併發症，例如心臟衰竭或心律不齊，如果不治療及控制病情，長遠會影響日常生活，例如因心悸而影響運動時的體能狀態、情緒不受控的波動，影響工作或社交情況。病情嚴重時更可引發甲狀腺風暴，如果沒有及時治療，致死率可高達百分之二十至三十。雖然甲亢未必能完全根治，在治癒後亦有機會復發，但只要根據醫生指示控制病情，通常對日常生活影響不大。

通過手術、藥物和飲食 三方面治療及預防甲亢

因不同發病原因，甲亢亦有不同的治療方法。治療成效受發病原因、治療方式或其他因素影響：

1. 服用抗甲狀腺藥物 - 抑制甲狀腺激素的製造及分泌。這是香港常用的治療，但復發率高。



2. 外科手術–將全部甲狀腺切，是一種根治性治療。但手術具風險，及手術後會由甲亢變為甲減，需要長期使用甲狀腺補充劑。



3. 放射性碘–利用放射性碘使減低甲狀腺功能，是一種根治性治療，但需時觀察效果，可能需要多於一次的療程，及之後會由甲亢變為甲減，需要長期使用甲狀腺補充劑。



如已證實是格雷夫斯病患者，約百分之五十至七十的患者，在經過十八個月的藥物治療後可能痊癒，但往後復發的機會仍然存在。

歐陽醫生解釋甲亢暫時未有一種特別有效的預防方法，但由於後天的生活習慣是誘發此病的重要因素，因此控制生活壓力、作息定時、飲食均衡及運動等都對預防此病有所幫作。飲食方面，如果病因是甲狀腺過度活躍，則要控制碘的攝取量，限制食用高含碘量食物，如海帶、紫菜、蝦、蟹或貝殼類食物等。另外，部分中藥及鹽亦可能含較多碘質，患者也要多留意。

控制生活壓力、作息定時、飲食均衡及運動等都對預防此病有所幫作。 (圖片：pexels.com )

歐陽亦璋醫生，香港註冊內分泌及糖尿科專科醫生（照片由醫生授權刊登）

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