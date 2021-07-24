敏感牙齒｜冷熱軟硬碰到牙齒都痠痛？用力刷牙4元兇要避這6種飲品

你是否曾經喝冰水的時候，牙齒感到疼痛呢？還是牙齒忍受不了冷風一陣陣的吹？甚至喝杯熱茶，對你來說都困難重重。若你曾有過這些經驗，你一定是敏感性牙齒的一員。不過，只要了解這種牙齒的形成原因，以及應對方法，那麼這種每次進食的痛苦，就會慢慢褪去！

撰文：Kai Shih 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



▼敏感性牙齒的原因（按圖 👇👇👇）

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造成敏感性牙齒疼痛的原因有很多，像是牙根結構外露。而說到這個，就不得不提到象牙質（Dentin）；象牙質位於牙齦組織下層，由許多微細小管構成，而每條象牙質的小管都會連到神經末端。因此，常見的2種問題，如牙齦萎縮（Gum recession）和琺瑯質侵蝕（Enamel erosion），都非常可能是因為象牙質小管外露所造成。而像牙齦萎縮、刷牙太用力、磨牙、喝酸性飲料等都可能讓象牙質處於易受傷害的狀況下。

切記刷牙別太用力

很多人可能會感到驚訝，刷牙太用力可能會造成嚴重的牙齒問題。紐約大學牙科學院（New York University College of Dentistry）齲病學與綜合照護系的系主任暨復牙科醫生馬克．沃夫（Mark S. Wolff）表示：「刷牙過度用力會磨損牙齦組織與琺瑯質，導致牙本質小管與任何物質（無論冷、熱、軟、硬）接觸時都易受到損害。」

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酸性飲料是幫兇

你常喝的飲料可能也會對牙齒有所影響。只要是高度酸性飲品，無論是梳打水、運動飲料、酒類、果汁、咖啡、健康補給飲料等都可能會侵蝕琺瑯質並造成痠痛感。雖然氣泡水造成的影響相對較小，但還是要注意含有口味的氣泡水，因為它們含有檸檬酸，這也會侵蝕您的牙齒。

牙齒潔白劑不是萬能仙丹

牙齒潔白劑通常含有高劑量的強效物質來去除牙齒污漬，所以用量太多時，會刺激到牙本質，而且琺瑯質也會損耗並造成牙本質小管裸露。若你敏感性牙齒過於嚴重，請立即尋求牙醫協助。牙醫會給專業意見並幫你亮牙塗料（Varnish）、修補受損的牙齒，但請記得，這並非長久之計，還是要從日常生活中保養，才是王道。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：碰冷碰熱都會痛？敏感性牙齒一員就是您】

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