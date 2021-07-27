胰臟癌｜後傾更痛平瞓都唔得？4主因不煙不酒也中招或與這個有關

癌症連續39年蟬連台灣十大死因之首！其中胰臟癌又被稱為「癌中之王」。日前（24日）凌晨傳出台灣國民黨新北市議員唐慧琳不敵病魔過世的消息，事實上罹患癌王的多數患者，5年後存活率不到20%。台灣名醫江坤俊直言，「當胰臟癌擴散出去，且患者會感覺到痛的時候，通常都已經是第三期、第四期了，根本沒有辦法切除。」他也分析5大高風險族群。



台灣外科名醫江坤俊曾在節目《健康2.0》上指出，胰臟癌會被稱為「癌中之王」並不是因為它很頑固，主要原因是當其被發現時，大多已經是晚期，所以無法手術。他解釋，胰臟藏在肚臍跟胸骨中線的胃後面，位置非常隱密，由於它躲在後腹腔，所以一般的超聲波很難發現，除非透過電腦斷層。

▼胰臟癌5大高風險族群及症狀（按圖看清！👇👇👇）

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江坤俊表示，一般而言民眾不會就醫掃電腦斷層，若要透過健檢發現胰臟癌也不大容易，再加上因內臟器官很少痛覺神經，因此症狀不明顯難以察覺。將胰臟分為頭、中、尾，一旦癌症長在中跟尾，基本上根本不會有任何症狀，除非癌細胞擴散出去，吃到周圍神經，患者才會有明顯的痛感，「通常都已經是第三期、第四期了，根本沒有辦法切除。」

江坤俊提醒，胰臟癌非常會躲藏，因此民眾務必了解危險因子，像是基因「男＞女的機率」、肥胖、吸煙、喝酒、糖尿病患者，尤其50歲後才罹患糖尿病者更要特別小心，可能是胰臟癌導致胰島素分泌不正常。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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江坤俊也強調，胰臟癌還是可以透過下列症狀來發覺，如黃疸、上背部疼痛，胰臟癌的疼痛具有一特性，當患者身體往前傾，疼痛會稍微緩解，如果往後倒疼痛會加劇，因為身體往後倒時，壓力是放在後面，就會出現強烈的疼痛感；再來則是體重減輕明顯，以及酵素分泌不正常導致的莫名腹瀉。

江坤俊呼籲，雖然胰臟癌很難發現，但只要注意自己有沒有危險因子，和細心觀察自己有沒有這些早期症狀，還是可以透過手術來解決它，即使到了晚期，現代醫療還是可以大幅度的延長壽命，且能減輕痛苦。

▼胰臟癌死亡率有幾高？（按圖👇👇👇）：

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台灣基隆長庚腸胃科主治醫師錢政弘也曾在節目上解釋罹患胰臟癌的4大主要原因：

1. 抽煙（30%）：胰臟癌的風險因子主要是吸煙，因此應避免煙品的傷害。

2. 遺傳（10%）：跟家族遺傳有關，一般來說，家族中有1人發生胰臟癌，其他家人約增加3～5倍風險；2個人有胰臟癌，約增加6倍風險；3個人以上罹患胰臟癌，約增加32倍風險，屬於高危險群。

3. 飲食（20%）：根據台灣中研院研究發現，胰臟癌和高糖食物有極大的關聯。研究內容顯示，人體「空腹血糖值」每上升10個單位，罹患胰臟癌的機率就多14%，也就是血糖愈高的人愈容易有胰臟癌，除此之外，高油脂食物也應該避免。

4. 原因不明（36%）：臨床上確實有出現不煙不酒的中年女性罹患胰臟癌，因此壓力也可能是胰臟癌的誘發原因。

▼預防胰臟癌，應養成以下3種生活習慣，有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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