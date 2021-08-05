簡慕華｜獨家訪問 分享母傳獨家保養秘技 必學關鍵十分鐘凍齡方法

《大叔的愛》中Francesca一角，讓觀眾重新注意到Rachel簡慕華。自她在2017年婚後淡出幕前，移居加拿大後。今次藉著《大叔的愛》，再次在螢幕前亮相。Rachel不單演技出色、氣質出眾，美貌依舊的她，皮膚更勝過其他同劇女性，更被觀眾稱為「凍齡美人」。醫師Easy獨家訪問了Rachel，分享其獨門保養心得及健康生活之道。

保持開心最重要 三項簡單健康生活習慣

Rachel的幕前形象健康，但其實私下也非常注重健康。問及她有關健康的心得，她直言：「其實很簡單，就是保持開心。」對她來說，「做一些令自己開心的事」就是影響健康的首要因素。抱著心態健康、心情愉快的話，身體自然會產生正面的能量，「我相信人在開心的時候，就連吃進肚裡的食物，身體也能夠從中充分吸取更多的營養。」

此外，她分享了三項簡單的健康生活習慣，說是喝水、作息及運動。她強調喝水對她而言，是十分重要，她本人十分喜歡喝水，而且絕少喝其他水以外的飲料，尤其是糖份高的飲料，即使果汁亦然，「因為糖份很高。」

Rachel 分享了三項簡單的健康生活習慣，說是喝水、作息及運動。

母傳獨家保養祕技 「身體引擎水」

Rachel 更分享了自己一個維持多年的生活習慣，就是每天醒來第一件事，就是先喝一杯暖暖的溫水。「我每晚睡前會將自己的保溫瓶裝滿暖水約1000毫升，放在床邊。留待第二天，我醒來後，第一件事就是大口大口地喝掉一半。」

而且她不會立即下床，而是給自己十分鐘的身心整理，再把剩餘的一半水喝掉，然後才正式開始那一天的事情。「我會將鬧鐘調早一點，讓自己早醒後，有時間在床上收拾心緒。太急起床不好，會容易弄傷自己。這是母親教我的。」

「而那杯暖水對我而言，有排毒、醒胃的作用。」她把這杯水比喻為汽車的燃料。「醒來後身體的引擎開動了，水就像身體的燃料，給身體一個正式開始運作的訊號。」

Rachel 有一個維持了多年的習慣，就是每天醒來第一件事先喝一杯暖水。（圖片：icook.tw）

固定作休時間 十年打網球習慣

而Rachel的健康生活第二個重點就是休息定時。她認為晚睡不緊要，但穩定的生活節奏更為重要。「每晚兩點睡，就每晚兩點睡。而不要今晚兩點，明晚六點，後晚又另一個時間。」

此外，運動也相對重要，原來Rachel十分喜歡網球，每星期至少會抽空一天，跟一班固定的朋友打網球，「一有機會約到朋友打網球，我就會打。約朋友本身亦令我覺得開心。」這個習慣更已經維持了接近十年，「其實做運動需要推動力，而朋友就是其中一種推動力。」

除了網球，Rachel也喜歡慢跑、散步，還有在家中做熱身運動、簡單的瑜珈動作。她認為任何運動都可以有達至健康的效果，最重要是自己享受。

Rachel十分喜歡網球，每星期至少會抽空一天，跟一班固定的朋友打網球。（圖片：Shutterstock）

崇尚簡單而不懶惰 要懂得錫自己

訪問期間，Rachel 言談輕快、有說有笑，看得出她的心境非常積極樂觀。能夠有如此正面的心境，也許跟她的生活態度有關。「我崇尚簡單。很多事情都不用太花巧，愈簡單愈好。」她認為這樣生活會少一點壓力，「生活舒服自在一點，人都開心點。」

在這個關注健康的時代，Rachel 對於健康生活同樣秉持「簡單之道」。她主張營養充足便已經足夠，「例如吃水果，比起又榨汁又加料，我覺得簡簡單單吃一個真正的水果，所得的營養同樣充足。」她不會刻意追求健康食品，「很多長命百歲的公公婆婆，他們的飲食習慣其實都很簡單。」

飲食如是，生活和心態亦然。要有健康生活，她覺得另一樣不能忽視的事情就是「要懂得放鬆」。她指出香港人生活太急促繁忙，事情總是一件接一件，步步進逼，因此必須懂得在適時停下來，並找到適合自己紓壓的方法，讓自己身心能得到放鬆。

「對我來說，洗碗是一種讓自己放鬆的方法。洗碗給我一個不需要思考的空間。」她提到自己洗碗時會放音樂、聽電台，讓自己的腦部停下來。「甚麼方法都可以，總之自己喜歡就可以。」

簡簡單單，卻不等於隨隨便便。Rachel強調對自己有益的事情，就不應該懶惰。「凡事都做到位，可能只是一件簡單的事，但一步一步累積結果，最終說不定會有驚喜。」

Rachel 追求天然簡單，對於營養補充品，她有甚麼想法呢？「當身體因年紀、疾病等原因，而缺乏某些營養時，吃營養補充品是必須的。」她以口渴作比喻：口渴時，人想喝水；身體缺乏某些營養，則會用其他方式反映出來。「都是那一句，錫自己，聆聽自己的身體，就會知道它需要甚麼。」

Rachel 主張要懂得錫自己，聆聽自己的身體，就會知道它需要甚麼。

護膚心得分享 選擇天然產品 卸妝不可懶惰

Rachel的簡單生活哲學，同樣應用在護膚上。她沒有花俏的護膚程序，只有最簡單兩點：就是天然及休息。「我崇尚天然，護膚品會盡量選擇organic的。還有就要休息。有充足休息就容易上妝。甚至只要把皮膚保養得好，不化妝都好看。」

她著重護膚多於化妝，而護膚的重點就是「不要懶惰」，「白天化了濃妝，晚上就必須做足卸妝以及護理步驟。」對於生活的各種細節，她都會盡量做到足。「生活有很多細節。總括而言，就是要錫自己，就自然會懂得選擇對自己好的東西。」

加拿大食物較新鮮 香港生活較方便

在加拿大住了一段時間的她，深感加拿大的飲食和生活都與香港截然不同。相較之下，她坦言加拿大的空氣、水和食物質素都較香港好，「那邊的食材很新鮮，用簡單的方法烹調，便非常好吃。在香港選擇較少，也要較昂貴的價格才買到。」

生活方面，她認為在香港生活較方便，「香港好在夠細，去哪兒、做甚麼事都快捷方便，而不用像加拿大那樣，做一件事也可能要開車到很遠的地方。」

加拿大的天氣較寒冷，會否影響熱愛運動的Rachel的運動習慣？「有室內運動場，照樣可有適量運動。」整體而言，她個人覺得加拿大的生活較為舒適。