兒童足部健康｜忽視行路異狀長大易腰痛 3歲後是發展關鍵！

每個父母都希望自己的孩子健康成長，隨著資訊普及，O形腳、扁平足、高弓足等兒童足部健康愈來愈受到關注。有專家表示，一些足部問題只要及早發現，或可隨孩子的成長而自我修正；而家長則可由小朋友學會走路至約至3歲觀察他們走路情況，若仍沒有足弓或出現重心會傾向內或外傾就建議作出一部檢查。下文將會介紹三種兒童常見的足部問題，並將講解它們的成因及對孩子的影響，以增加家長對這些足患的警覺，及早發現問題並治療。



O形腳或X形腳 於3歲後變得明顯

O形或X形腳並不是一個正式的病稱，它們只是一種外觀的描述。O形腳是指膝部不正常地向內翻，而X形腳則剛剛相反，是指膝部不正常地向外翻。如果兩腳合攏時，雙膝分開的距離闊得可容納一個拳頭，便有可能是患上O形腳；相反，X形腳則是站立時兩膝碰撞，而腳踝內側無法併攏。

O形腳是指膝部不正常地向內翻，而X形腳則剛剛相反，是指膝部不正常地向外翻 (圖片：醫院管理局)

不少家長見到初生嬰兒外觀上膝部好像是向內翻，便擔心兒童患上O形腳。但醫生指出，初生嬰兒有少許O形腳，其實是一種正常現象，隨著嬰兒成長， 2歲至6歲之間雙腳正常便會變直，雙腳內翻繼而變得相反的向外翻，最明顯的時間約發生於3歲後，所以3歲後是觀察小孩子足部發育是否正常的黃金時期。

由於O形腳會隨着年齡而改變，所以一般沒有治療的迫切性，醫生一般都會定期觀察骨骼的變化。一些強化膝關節的運動如踏單車和踏樓梯可增強膝關節的穩定性，從而提供更佳的保護。物理治療師會定期量度膝關節的角度，如發覺變形惡化，患者需要見醫生作進一步檢查。

扁平足可致足底筋膜炎及腰痛 遺傳令華人較易患上

扁平足又稱平足症，是指內側腳弓消失、腳底的拱橋呈現扁平的情況。扁平足對全身的壓力分佈影響很大，會使腳踝處於不平衡狀態，患者會經常扭腳，令小腿及大腿向內旋，膝關節排列失衡，或造成腰椎的壓力分佈不平衡，使腰椎彎度發生變化，容易出現足底筋膜炎、膝痛、腰背痛等問題。

嬰兒及小童的足弓由於未發展成熟，一般都比較扁平，足弓會經正常生長並約於6歲時成形，因此6歲後是觀察小孩有否患扁平足的重要時期。如兒童足內側經常疼痛、不能單腳跳、跑步或跳動困難及容易疲勞，便應該尋找專家作進一步來檢查。

而扁平足在華人兒童中較常見是因為這種病是有遺傳性，如家族中有人患韌帶過鬆或其他足科病變，足弓便不會形成，所以如家族中有相關病史，亦可及早找專家作進一步檢查。

三種腳形 (圖片：台灣營養)

高弓足需及早治療 避免關節變僵硬

患高弓足的兒童和扁平足相反，足弓比正常腳來得高，而且踏地後足弓依舊很高，不會塌陷。除了可見的高弓足外，高弓足的兒童還會有以下表現，包括：在腳板足底易生厚繭、腳趾彎曲、踝關節容易扭傷、足弓最高部位會僵硬疼痛、鞋子容易在足前區或足跟部位磨損等等。

一般發現高弓足的年齡是在8至12歲之間，高弓足多半是有症狀，而且變形會愈來愈嚴重。高弓足在早期常是屬於柔軟型的，但漸漸地會變得愈來愈僵硬。而且往往是軟組織先僵硬，如肌肉、筋膜、韌帶等；慢慢的關節與骨骼也跟著僵硬起來，所以高弓足愈早發現及醫治便愈好。

家長可觀察鞋墊察覺端倪 及早發現及早糾正

足部不正常的發育，會影響走路姿勢，從鞋墊磨損的程度和位置，可以推敲兒童是否有足部問題。正常人的鞋墊從後外側開始磨損，因為正常人走路，是腳跟先著地，然後身體的重心在腳掌上一路向前，逐漸由腳跟到腳掌再到腳尖。在這樣的行走過程中，腳跟後外側所受到的摩擦力比較多，所以一般人的鞋墊，應該是從後外側開始先出現磨損。但如果出現以下兩種特殊情況，便有可能是患上足部問題，家長可多加留意，及早找專業人士檢查。

足形對照表 (圖片：良醫健康)

高弓足、O型腳：後外側磨損特別嚴重



一般情況下，鞋墊的後外側磨損很正常，但如果磨損太嚴重，就可能是出現問題。高弓足和O型腳的患者，足跟外側承受較大應力，因此鞋的外側磨損會特別嚴重。

扁平足、X形腳：後內側磨損特別嚴重



如果內側的鞋墊出現明顯磨損，可能是X形腳或扁平足造成的。因為膝外翻及腳中心直接接觸地面較多，導致鞋的後內側磨損特別嚴重。

以上的足部問題，只要及早發現，基本上都可以透過適當的足部運動及物理治療得到醫治。健康院及物理治療中心，都有提供各種專業的檢查服務，家長應在兒童3-8歲定期檢查及早發現問題，並遵從專家的意見進行物理治療及足部小肌肉的訓練，這樣兒童便可以健康成長。

Source:HK01