鼻咽癌｜頭痛男鼻塞1個月鼻涕有血絲 　口臭有爛掉味道鼻咽癌3期

在耳鼻喉科門診中，遇到主訴鼻塞、流鼻水、鼻涕倒流的患者比比皆是，台灣中部一名中年男子因鼻塞1個月而就診，加上近幾個月嚴重頭痛、擤鼻涕帶有血絲，接受理學檢查時，一張嘴，一股「爛掉的味道」迎面撲向醫師，檢查發現他鼻孔快被腫瘤塞爆，切片化驗腫瘤分期檢查後確定罹患鼻咽癌第三期。



台灣小兒科醫師唐子涵在《唐子涵兒科醫師的吃貨日記》分享，一名中年男子除了鼻塞一個月症狀加劇外，頭痛欲裂吃藥也沒效，為此相當困擾。醫師問診時發現患者有著與年齡不相稱的聽力受損，請他張嘴檢查，「一股腫瘤爛掉的味道立刻撲鼻而來」相當驚訝，立即安排鼻咽纖維內視鏡檢查，果然看見整個後鼻孔已快被腫瘤塞滿，解釋了為何患者鼻塞日益嚴重。

▼鼻咽癌5大徵狀，鼻塞、流鼻血原來也不容忽視！（按圖👇👇👇）

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收治個案的台灣中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部頭頸外科主治醫師蔡慶諭指出，以耳鏡一探發現，兩側呈現琥珀色耳膜，為中耳積水，說明患者年齡不相稱的聽力受損，再追問患者，他才想起擤鼻涕時常帶有血絲，頭痛也未見好轉，至於頸部觸診則沒有摸到腫塊，依照經驗判斷就是鼻咽癌，透過切片病理報告和腫瘤分期檢查顯示，腫瘤已侵犯致顱底和雙側淋巴轉移，確診罹患鼻咽癌第三期，後續將接受放射治療合併化學治療。

蔡慶諭分析，台灣為鼻咽癌好發地區，其特徵依序為：頸部腫塊，約有1/3人以其表現，一般就診時頸部淋巴病變甚至可高達7～8成；鼻部症狀（鼻塞/鼻涕帶有血絲），類似過敏性鼻炎或鼻竇炎症狀；耳部症狀（中耳積水/聽力損傷/耳鳴等等）；一旦侵犯顱底就會導致患者頭痛，侵犯至腦神經則會有複視、臉部麻痛、吞嚥困難或聲音沙啞等症狀。

▼鼻咽癌的「危險因子」如下（按圖👇👇👇）

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1. 男性

2. 愛吃醃漬物、煙燻物、鹹魚鹹肉：內含致癌物亞硝酸鹽，可能導致鼻咽癌。有研究表明，攝取大量蔬果飲食可降低罹癌風險。

3. EB病毒感染：絕大多數的鼻咽癌細胞都帶有EB病毒（Epstein-Barr virus），多數患者血液中也感染了EB病毒。在台灣，2歲後幼兒的感染率約80%，到了成年感染率幾乎達100%，但大多人都曾受過感染，而其中只有少數人罹患鼻咽癌，因此EB病毒之感染與鼻咽癌應非等號。

4. 基因

5. 家族史

6. 抽煙嗜酒

7. 工作環境污染：有研究表明，接觸甲醛或木屑會增加罹患鼻咽癌風險。



蔡慶諭指出，回顧該名患者一開始就醫病歷，都是門診常見主訴（如頭痛、鼻塞），鼻涕帶血絲則是鼻咽纖維內視鏡檢查完後，病人認真回憶才想起，若非問診過程發現聽力受損和聞到「最熟悉的腫瘤爛掉味道」，可能就此錯過替患者診斷治療的機會了。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

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