腎結石｜腰痠唔理致敗血症腎爛抽出膿尿！尿酸高7大成因要多飲水

台北市一名60歲婦人，過去得知自己長有腎結石卻因未發作置之不理，即使感覺到「腰痠」仍認為還能忍未就醫，直到腰痛到打滾才搭救護車送醫，當時已發燒、陷入昏迷，接著引發敗血症。



醫師緊急開刀抽出腎臟裡「500c.c.抹茶牛奶」膿尿，結果仍救不回腎臟，最後因細菌狂啃剩下糊糊爛爛的肉，只能摘除。

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腎水腫結石劇痛如生仔

收治個案的台北醫泌尿科醫師顧芳瑜在《醫師好辣》節目中分享，該名60歲婦人本身患有糖尿病及結石，因未發作過而未理會，就算已有感腰痠仍選擇隱忍，直到腰部爆痛「有如生小孩劇痛」到在床上打滾，才緊急呼叫救護車送往急診。替她掃超聲波發現腎臟水腫、結石，只能先止痛收住院，豈料晚間即收到她已發燒昏迷、進而敗血症的消息。

腎臟爛掉抽出膿尿

顧芳瑜接著說，當下只能先將患者急送開刀房，將腎臟裡的膿尿引流出來，「一插進去發現500c.c.抹茶牛奶從管子裡流出來！」但由於她敗血症嚴重，加做電腦斷層後驚見因拖太久「腎臟已經爛掉」，不得已情況下只能摘除腎臟，隨後剖開也從爛肉中挖出4顆超大顆結石。

顧芳瑜指出，腎臟質地厚實，但婦人的腎臟已像一個塑膠袋，剖開來看「裡面全部都被細菌吃掉」，全是糊糊爛掉的肉，畫面相當震撼。

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腎結石成因

提到腎結石形成常見原因，顧芳瑜接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，其包括基因（體質）、代謝性疾病（糖尿病、尿酸高、酸鹼代謝障礙）、水分攝取不足、飲食攝取過多草酸和鈣（但不常見）以及罕見的腸胃道手術都有可能。而主要是腎臟在排出廢物時產生的結晶經長時間累積形成腎結石，多喝水有助讓尿液變淡、減少結石變大機會。

腎結石治療

至於治療方式，顧芳瑜表示，目前有體外震波結石、傳統腎臟鏡、微創軟式輸尿管鏡等，從住院時間長短至傷口大小皆不同，適用於多寡、大小不一之結石，各有優缺點。若經濟能力許可他建議使用軟式輸尿管鏡，手術後恢復快速且術後也較舒服。

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