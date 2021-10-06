肺癌｜擊敗大腸癌成本港最常見癌症 早期症狀難發現確診已中晚期

醫管局近日公佈數據顯示，肺癌最近已「撃敗」大腸癌成為本港最常見的癌症，同時亦為本港致死率最高的癌症，因而成為本港的「頭號癌症殺手」。

女性肺癌發病率稍稍上升，同時非煙民肺癌患者亦見上升。（視覺中國圖片）

女性患癌風險持續上升

醫管局本周一（4日）公佈全港最新癌症數據，本港在2019年共錄得逾3.5萬宗癌症新症，按年上升3.1%，紀錄再創新高，日均96人確診，再比較2019年的25,977癌症新症數字，十年間的升幅達35%。

本港2019年的男女新症分別為17,685宗及17,397宗，兩者患癌發病率的差距有所收窄，意味女性患癌風險持續上升。

▼醫管局日前公佈本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）：

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煙民下降 肺癌患者反升

最常見癌症方面，大腸癌自2012年起本來一直是本港的最常見癌症，不過肺癌在2019年卻「重奪」榜首，肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，排第二的大腸癌新症則按年跌1.4%，而乳腺癌、前列腺癌及肝癌及位列常見癌症的三至五位。

對於在本港吸煙率沒劇增的情況下，肺癌卻成為本港最常見癌症的疑問，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生表示，雖然近年煙民有所下降，但有超過五成患者因基因突變患上肺癌。與此同時，自大腸癌篩查於2016年推行至今，成功及早發現瘜肉進行治療，預防發病，此消彼長下令肺癌再一次登榜首。

此外，有57%的肺癌新症患者確診時的病情已達第四期，令肺癌同樣亦成為本港的「頭號殺手」，2019年有4,033人因肺癌死亡，佔整體27.1%，按年上升4.7%，每10萬人就有54宗死亡。

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肺癌早期症狀難發現

由於肺癌患者在確診時，其病情往往已達第三期或第四期，令肺癌的致死率始終居高不下，這亦與肺癌的早期症狀難以發現有關。

1）肺癌成因？



除了吸煙或吸入二手煙外，吸入部分放射性氣體、化學物質、接觸輻射，以及有肺癌家族史、不良生活習慣、免疫力減弱等原因都會增加患上肺癌的機會。因此，即使是非吸煙者，也要留意自己的生活環境和習慣。

2）咳極唔好，還有哪些是肺癌警號？



咳嗽怎麼都治不好、注意咳嗽的類型（若咳嗽的型態改變，例如從乾咳變成咳出黏液或血液，那就應該去看醫生）、沒從事劇烈運動也會呼吸急促、胸痛、能聽見自己的喘息聲、聲音改變、體重下降、感到骨頭疼痛、如影隨形的頭痛。

3）氣喘、暴瘦、冇胃口，肺癌還有哪些常見病徵？



▼肺癌症狀包括（按圖 👇👇👇）：

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身體時常感到疲倦、食慾不振、體重下降、持續咳嗽、氣喘、痰中帶血、胸口疼痛（咳嗽顯深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛）

當癌細胞已擴散，可能會出現的徵狀：

頸部淋孔核腫脹、頸、面及手部均呈腫脹、腹脹、骨痛、頭痛、局部腦或半身不遂

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4）肺癌分幾多階段？



▼肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

第一期：腫瘤在肺內

第二期：腫瘤轉移至肺門淋巴

第三期：腫瘤轉移至縱隔淋巴，可分為3A、3B、3C

第四期：腫瘤已擴散至身體其他器官

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6）吸煙人士患肺癌風險有幾高？



吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍。而有十分之一的吸煙人士患上肺癌。經常吸食二手煙會大大增加患上肺癌的機會，較普通人高2至3倍。因此煙民應盡早戒煙！

7）煙酒之外，烹調方式會增肺癌風險？



其實不只吸煙會增加患肺癌風險，即使你不煙不酒，不良的飲食習慣，也可能會增患肺癌的風險。高溫烹調，例如煎、炒、炸等烹調方式，容易增加癌症風險，因為一旦沒控制好油溫，就會產生大量夾雜致癌物質的油煙，再加上很多廚房通風不佳，人體吸入後便增加患肺癌風險。

建議：多採取蒸、煮、燉、汆等低溫烹調。

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8）肺癌患者會口臭？



肺癌有時可以經由簡單的呼吸氣味分析來判斷。因為肺癌病患者呼吸時會有不同的揮發性化學物質，而這些化學物質就是口臭的來源，現在可以藉由嗅覺非常靈敏的電子鼻科技來檢測。

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9）如何預防肺癌？



▼預防肺癌，要由日常做起（按圖）：

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避免吸煙和吸入他人的二手煙，可有助預防肺癌。另外，患上肺癌的風險與吸煙多少及時間長短有關，假如你在少年時代已開始吸大量香煙，那麼患上肺癌的機會便自然較高。但即使你已吸煙多年，戒煙絕對為時未晚，因這仍可令你獲得戒煙成功所帶來的各種好處。此外，在日常生活中，你亦應避免吸入過多油煙。