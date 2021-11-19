服中藥貼士｜良藥苦口點服用最好？服藥時機、五大忌口原則知清楚

良藥苦口利於病，但如果想令服用的中藥更快發揮藥效以縮短療程，讓身體康復，就不妨跟註冊中醫師李騫賢先了解清楚一些服用中藥的正確貼士，避免因為一些錯誤的服藥觀念而導致體內中藥失效，延誤病情。

中藥到底應該空腹服還是飯後服，原來都需要根據不同病況而定。（Shutterstock）

胸膈以上疾病宜飯後服中藥

李騫賢醫師介紹指，中藥一般而言每天須服一劑，一劑經煎煮後分2次服用，兩次間隔時間為4至6小時，每次服用200至300毫升，相關份量會根據患者及疾病情況作調整。

此外，一些清熱解毒藥可每日服3至4次，補益藥一般早晚各服一次，發汗藥可加服2至3次，含服藥汁可少量多次服用。而身體虛弱者、兒童和重病患者的服藥量，亦應酌量減少。

至於服藥時機方面，李騫賢醫師表示其實不同類型的疾病都有各自適宜的服藥時機，當中大致可參考以下原則：

宜飯後服

．病在胸膈以上：

如眩暈、頭痛、目疾、咽痛等

．對胃腸有刺激性的藥物

宜飯前服

．病在胸腹以下：

如涉及胃、肝、腎等病

宜空腹服（早飯前1小時或晚飯後1小時）

．清熱解毒藥、潤腸藥、補益藥等

睡前服

．安神藥、滋補藥、延緩衰老等藥

其中，安眠藥應在睡前兩小時服，而因病情緊急而須用藥者，自然可不拘時間而儘快服藥。而慢性病、長期病患者應定時服藥；嘔吐患者、危重病人可以濃煎藥汁的方式少量頻服。

▼正確服用中藥貼士及忌口原則：（按圖👇👇👇）

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服藥採「寒病熱服、熱病涼服」原則

另一方面，服藥溫度原來亦有講究。李騫賢醫師指，湯劑類中藥在治療一般疾病時均宜溫服，至於熱服及冷服則主要根據以下原則作分類

適合熱服的疾病及中藥：

．寒性病

．理氣補氣類、行血通絡舒筋骨類、活血補血類，除煩止渴祛暑藥

．解表藥（以發散表邪為主，主治表證的藥物）

適合冷服的疾病及中藥：

．熱性病

．解毒藥、收澀固精類，涼血止血類、清熱藥

．消暑藥

要留意的是，大熱病用寒藥宜溫服，大寒病用熱藥宜冷服。

▼同場加映，混服中西藥恐傷身：（按圖👇👇👇）

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服用中藥忌與茶類同服

除了服藥本身的正確貼士外，李騫賢醫師也強調服用中藥期間的飲食習慣也相當重要，當中有關「服用中藥須忌口」的概念更最好盡量遵守，以免因為喝錯吃錯而導致藥效降低，甚至產生毒副反應。

當中，包括濃茶、綠茶，甚至奶茶、檸茶等的茶類，最切忌與中藥同服。因為茶類本身所含有的鞣質，會阻礙身體吸收部份中草藥的藥效成份及蛋白質等營養。

此外，咖啡、牛奶、檸檬水、葡萄柚汁等飲料，雖未證實會在體內與與中草藥產生甚麼交互作用，不過最好亦儘量避免與中藥同服，上述飲料最好亦在服用中藥後的至少1.5小時後才再飲用。

▼同場加映，常見涼茶寒涼度排行榜：（按圖👇👇👇）

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生冷、油膩食物須忌吃

食物方面，李騫賢醫師則建議正服用中藥的患者，可參考以下四大原則進行忌口：

1. 一般忌口原則

服藥期間應避忌生冷、粘膩、腥臭、具刺激性、不易消化的食物, 以免引起消化不良、胃腸刺激等負面作用。

由於食用過多葷膩食物會影響人體對中藥的吸收，故此應避免進食油膩或過多肉類、海鮮，服藥期間飲食應清淡、均衡為主。

2. 忌食與疾病特性相近的食物

．寒性病

忌食生冷，如溫度比常溫低的食物

．熱性病

忌食辛辣、油膩、煎炸類等溫熱食物

．虛症（例如脾胃虛弱、消化不良者）

忌食油炸粘膩、寒冷、難消化的食物

．實證（例如肝陽上亢、頭暈目眩、煩躁易怒者）

忌食胡椒、辣椒、大蒜、酒等辛熱助陽之品

▼同場加映，5招強化身體自癒力（按圖看清👇👇👇）

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3. 根據症狀忌食特定種類食物

．外感表證（如感冒發燒）

忌食油膩類食品

．瘡瘍、皮膚病患者

忌食魚、蝦、蟹等腥味發物及辛辣刺激性食品

．哮喘、過敏性皮炎、肝炎、瘡癤等患者

忌食羊肉、魚、蝦、蟹、韭菜、髮菜等食品，避免食品中的異體蛋白引發過敏反應, 加重病情

．腎炎及水腫患者

應嚴格控制食鹽及水分攝取，避免過量酸辣鹹味的食品

．胸痺患者

忌食肥肉、動物內臟及煙、酒等

4. 忌食破壞、抵銷藥效的食物

．服用滋補類中藥（如人參、黨參、黃芪等）

忌食蘿蔔，因為會損害藥物的補益作用

．服用荊芥

忌食魚、蝦、蟹、海鮮

．服用白朮

忌食桃、李、大蒜

．服用丹參、茯苓

忌食醋

．服用地黃、何首烏

忌食蔥、蒜、蘿蔔

．服用鱉甲

忌食莧菜等

李騫賢醫師亦強調，上述內容僅為一般服用中藥的原則及相關忌口建議，由於每名病人的體質及病況亦各異，具體的服藥原則須遵守醫囑。